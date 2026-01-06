Preocupación por un turista desaparecido cerca de Las Grutas: encontraron su kayak abandonado

El turista oriundo de Villa Gesell llegó el 31 de enero para celebrar el año nuevo. Prefectura Naval Argentina confirmó el hallazgo del kayak abandonado y una mochila con bebidas alcohólicas.

Una denuncia radicada en la Comisaría Nº62 de San Antonio Este anunció la desaparición de un turista que realizó un viaje de pesca el 31 de enero y no regresó a su hospedaje . El último avistamiento fue el 3 de enero en cercanías del puerto pero el personal de Prefectura Naval Argentina encontró su kayak abandonado al día siguiente, 4 de enero.

Las alarmas se encendieron a partir de la denuncia radicada alrededor de las 17:50 horas en la Subcomisaría Nº62 realizada por la administradora de un complejo de departamentos ubicado sobre la calle Perito Moreno al 500, que explicó la ausencia de un huésped alojado en una de las cabañas.

Según el relato de la mujer, el hombre llegó el 31 de diciembre de 2025 , cerca de las 13 horas para alojarse en la Cabaña Nº3. La salida del hombre oriundo de Villa Gesell estaba prevista hasta la mañana siguiente del 1 de enero . Durante la noche previa, cerca de las 21 horas , intentó comunicarse para coordinar la entrega de llaves , pero no obtuvo respuesta.

Al día siguiente, alrededor de las 9 horas, la responsable del alojamiento se acercó al lugar y observó que el interior del departamento se encontraba en perfecto estado, tal como había sido entregado al turista. Posteriormente ingresó a la cabaña y verificó que todas las pertenencias del hombre se encontraban en el lugar. La presencia de los objetos personales del visitante terminó de encender todas las alarmas y motivó la denuncia.

El dato clave del taxista

Preocupada por el destino del hombre, la administradora del complejo se contactó vía WhatsApp con un taxista de la zona y este le confirmó que había trasladado al turista la noche anterior -31 de enero- hasta el segundo parador del Club de Pescadores. Según indicó el taxista, el hombre se movilizaba con un kayak.

san antonio esteeee El hombre se trasladó en taxi hasta el Puerto de Pescadores de San Antonio Este. El relato del taxista resultó clave para iniciar la investigación por desaparición de persona.

Incluso, se informó que el último avistamiento del hombre fue el 3 de enero a las 20:30 horas en inmediaciones del sector “La Almeja Loca” de San Antonio Este. Dos días después de que debería haber abandonado su hospedaje, esto sumó más misterio a la desaparición del hombre.

El misterioso avistamiento del turista

Frente a la falta de información sobre el paradero del turista bonaerense y la preocupación por su paradero, la administradora y su pareja se dirigieron al Destacamento de Prefectura Naval Argentina para informar lo sucedido. Allí fueron notificados que el 4 de enero de 2026, alrededor de las 16:30 encontraron el kayak del turista abandonado, junto con una mochila que contenía bebidas alcohólicas.

san antonioeste Prefectura Naval Argentina confirmó que encontraron el kayak del turista abandonado el 4 de enero.

Frente a la falta de información sobre el paradero del ciudadano, se dio intervención al fiscal de turno, quien ordenó iniciar las actuaciones por presunta desaparición de persona, además del secuestro de pertenencias y elementos electrónicos que puedan encontrarse en el lugar, con el objetivo de avanzar con la investigación.

La Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste solicitó la colaboración de la comunidad para aportar información sobre el paradero del turista. El turista tiene 55 años, es argentino, oriundo de Villa Gesell. El hombre mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura delgada, ojos azules y cabello castaño oscuro con la presencia de canas. Su cabello presentaba un corte rapado a los costados y el pelo más largo en la parte superior.