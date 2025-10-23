Encontraron muerto a un hombre de 59 años en un hotel alojamiento: la acompañante desapareció

El hombre ingresó con su camioneta y nunca salió. Qué se sabe de la investigación.

La encargada del hotel fue quien encontró al hombre sin vida tras notar que no respondía al llamado en la habitación.

Un hombre de 59 años fue hallado sin vida en la habitación de un hotel alojamiento. La mujer que ingresó con él al lugar escapó poco después y es intensamente buscada por la policía.

Las autoridades intentan determinar las causas de la muerte y reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

El caso despertó conmoción en la zona conocida como La Curva de Termas , un punto turístico y muy transitado en Termas de Río Hondo , provincia de Santiago del Estero. La fiscalía lleva adelante una investigan y por el momento se analizan varias hipótesis.

El fatal hallazgo en la habitación

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la ruta, a la altura del kilómetro 1205. Según testigos, José Luis Lescano, de 59 años, llegó al hotel en una camioneta Ford Ranger gris, acompañado por una mujer. Ambos ingresaron a la habitación número 3 y, pocos minutos después, ella salió sola del lugar.

santiago2

Al cumplirse el tiempo del turno, la encargada del alojamiento golpeó la puerta, pero nadie respondió. Al abrir la habitación, encontró al hombre tirado sobre la cama, sin signos vitales. De inmediato dio aviso a la Policía.

Personal de la División Criminalística trabajó en el lugar bajo la supervisión del fiscal Emanuel Sabater, quien dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Santiago del Estero para realizar la autopsia correspondiente. El informe forense será clave para determinar si la muerte fue por causas naturales o si hubo intervención de terceros.

Los elementos encontrados y las primeras sospechas

Durante el procedimiento, la policía secuestró la camioneta, un celular, una botella de gaseosa, EUR 90.000 en efectivo y otros objetos personales. Todo quedó bajo análisis para intentar obtener pistas que ayuden a esclarecer lo sucedido.

santiago La Policía trabajó varias horas en el hotel de Termas de Río Hondo para relevar pruebas y reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

El fiscal Sabater solicitó además el rastreo de cámaras de seguridad cercanas al hotel y en los accesos a Termas de Río Hondo para reconstruir el recorrido del vehículo y confirmar si la mujer escapó sola o fue ayudada por alguien más.

Fuentes del caso indicaron que la acompañante aún no fue identificada. Los investigadores intentan determinar si mantenía una relación con la víctima o si se trató de un encuentro casual. También se analiza el registro de llamadas y mensajes en el teléfono de Lescano.

Un caso que sacude a la comunidad

José Luis Lescano era vecino del barrio Obrero, en Las Termas, Santiago del Estero, y fue identificado por su hermano. Sus allegados aseguraron que no tenía antecedentes médicos graves y que su muerte generó sorpresa entre quienes lo conocían.

El caso se volvió tema de conversación en la ciudad, donde circulan múltiples versiones sobre lo ocurrido dentro del hotel. En tanto, la policía continúa con los rastrillajes y las declaraciones testimoniales para intentar dar con la mujer que fue vista por última vez junto a la víctima.