Inseguridad, daños y estafas en Las Grutas: robaron una millonaria suma

La Comisaría 29º de Las Grutas recibió denuncias por daños a vehículos y hurtos a turistas. También hubo situaciones de inseguridad en San Antonio Oeste que derivó en una estafa con Mercado Pago.

Las Grutas ya tuvo sus primeros hechos de inseguridad de 2026.

Diferentes hechos delictivos fueron denunciaron en las últimas horas en las localidades rionegrinas de Las Grutas y San Antonio Oeste . Fuentes policiales informaron que hubo episodios de daños a vehículos, robos y estafas en billeteras virtuales.

En todos los casos intervino el fiscal de turno , quien dispuso las diligencias correspondientes para avanzar en las investigaciones.

La Comisaría 29º de Las Grutas informó que recibió una denuncia por un vehículo dañado alrededor de las 22:50 horas. Se trata de un vecino que verificó que su camioneta Toyota Hilux había sido dañada por autores desconocidos. La camioneta estaba estacionada en las calles Conanuey y Arroyo Ventana cuando rompieron la cerradura del lado del conductor.

El propietario del rodado radicó la denuncia en la Comisaría y tomó intervención el fiscal Dr. Arbues, quien impartió las diligencias para iniciar la investigación e identificar a los autores materiales del hecho.

pesca deportiva las grutas La masividad de Las Grutas aumenta los hechos de inseguridad.

El robo de una suma millonaria

Otro hecho de inseguridad tuvo lugar el 30 de diciembre, cerca de las 15:15 horas cuando se recepcionó una denuncia por hurto. El damnificado explicó que entre las 14:10 y las 15:10 dejó estacionada su camioneta sobre la calle San Carlos de Bariloche con la intersección Choele Choel.

Seguidamente, personas desconocidas ingresaron al vehículo sin ejercer violencia y se robaron una mochila que contenía una notebook en su interior y la suma de 3.500.000 pesos en efectivo. Además, sustrajeron una cámara instantánea y un par de aros dorados con figura de hongos. El hecho motivó la intervención del fiscal de turno para iniciar las actuaciones correspondientes.

Así se vio la superluna de sangre en Las Grutas Los mecanismos demuestran la presencia de inhibidores de alarma para efectuar los hurtos. Luis Alberto Uribe

Hurto y estafa con Mercado Pago

Por otro lado, la Comisaría 10º de San Antonio Oeste también recepcionó denuncias por hechos de inseguridad los primeros días de este nuevo año. El hecho denunciado fue caratulado como “hurto y estafa” que sucedió el 1 de enero alrededor de las 21:45 horas.

El hecho sucedió entre las 11:50 y las 12:00 del mediodía cuando personas desconocidas abrieron la puerta del vehículo Volkswagen Virtus, que estaba estacionado afuera de un supermercado y sustrajeron dos teléfonos celulares que se encontraban en el interior del rodado.

LAS GRUTAS DICIEMBRE 2025 DOS Cientos de visitantes eligen Las Grutas para pasar sus vacaciones, pero los hechos de inseguridad siguen estando presentes.

Minutos después, la damnificada identificó que los autores del robo realizaron cuatro transferencias desde su cuenta de Mercado Pago. El envío de dinero se realizó a las 11:53 a la cuenta de un tercero por un monto total de 240.000 pesos.

¿Volvieron los inhibidores de alarma?

La víctima del robo enfatizó que al momento del hecho el vehículo tenía la alarma activada, aunque la misma no sonó al momento del robo. Este accionar sugiere la posibilidad de que los sospechosos activaron un inhibidor de alarma para efectuar el hurto.

El caso fue comunicado a la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, que dispuso las tareas investigativas correspondientes.