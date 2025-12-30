Preocupación por los precios en Las Grutas: piden reactivar el "menú turístico" para la temporada de verano

Exigen que se ponga en marcha la ordenanza que fija valores accesibles en la gastronomía. Las recomendaciones para evitar abusos en plena temporada.

La picada de mariscos, el plato estrella en Las Grutas.

A pocos días del inicio fuerte del verano, los precios de la gastronomía en Las Grutas vuelven a generar tensiones entre comerciantes y visitantes. Desde el sector comercial reiteraron el pedido para reactivar la ordenanza del “menú turístico” , que busca garantizar opciones a valores accesibles durante los meses estivales, pero que aún no fue tratada en el Concejo Deliberante.

La iniciativa —del concejal Fabricio Mirano— no llegó al recinto y, como ocurrió en temporadas anteriores, la normativa no está vigente en el comienzo de la temporada alta. Para este año, la Cámara de Comercio y Turismo propuso fijar el valor del menú turístico en $25.000 , incluyendo plato principal, postre y una bebida.

La falta de regulación alimenta el temor por aumentos excesivos, especialmente en locales que abren solo en verano. Desde la institución señalaron que esto genera malestar entre los comercios que trabajan todo el año y sostienen precios más competitivos.

Históricamente, la ordenanza establecía un “plato del día” a un costo cerrado para asegurar previsibilidad tanto para turistas como para comerciantes.

Food Trucks y verano en Las Grutas Comer al paso en Las Grutas, una opción muy elegida por los turistas.

“Los aumentos desmedidos pueden ahuyentar a los visitantes”

El presidente de la Cámara, Walter Sequeira, remarcó que los locales que permanecen activos durante todo el año trabajan con valores “mucho más razonables”, y sostuvo que diferenciarse de los comercios de temporada es clave para mantener la confianza.

“Los aumentos desmedidos pueden ahuyentar a los visitantes y perjudicar al destino”, advirtió.

Recomendaciones para evitar abusos en la costa rionegrina

Mientras avanzan las gestiones para aprobar la ordenanza, la Cámara difundió una serie de sugerencias para quienes visiten Las Grutas y la costa rionegrina este verano:

Comparar antes de decidir: caminar y chequear precios en distintos comercios, ya que las diferencias entre la primera línea de playa y las cuadras internas pueden ser notorias.

Verificar medios de pago: si un comercio asegura que el posnet no funciona, se recomienda consultarlo antes de ordenar.

Pedir la carta con precios: es un derecho del consumidor conocer el costo de los platos antes de hacer el pedido.

Apuesta a la transparencia y al retorno del turista

Desde la Cámara insistieron en que el objetivo central es que “el turista se vaya conforme y vuelva”. Consideran que los valores abusivos dañan la imagen de Las Grutas a largo plazo y que ofrecer precios claros y competitivos es una forma de posicionar al balneario como un destino accesible, sin descuidar la economía del visitante.