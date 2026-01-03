Atención turistas: mareas extraordinarias en Las Grutas

Prefectura anticipó que habrá tres días con mareas extraordinarias por lo que el mar llegará a puntos que habitualmente no alcanza. Los detalles para no tener problemas.

Autos atrapados por la marea extraordinaria en Las Grutas. Una postal que Prefectura intenta que no se repita.

La Prefectura de San Antonio Oeste informó que habrá mareas extraordinarias en Las Grutas, en San Antonio y en El Puerto , por lo que se insta a reforzar las tareas de prevención. El agua del mar llegará mucho más allá de lo acostumbrado y en playas alejadas hay que ser precavido para que los autos no queden en el agua.

La autoridad marítima informó que el lunes 5 de enero habrá mareas de 9,07 metros a partir de las 0:50 de la medianoche y la segunda pleamar será de 8,85 metros a las 13:24.

Asimismo, el martes 6 se estiman mareas de 9,12 metros a las 1:38 y de 8,93 a las 14:12 horas.

El miércoles 7, en tanto, habrá mareas de 9,05 a las 2:26 horas y de 8,88 metros a las 14:59.

La altura de las mareas podría sufrir modificaciones en función de los vientos que afecten la región en dichos días. La dependencia local se mantendrá en alerta, pudiéndose recabar cualquier información al teléfono (02934) 421-202

Se aconseja evitar estacionar los vehículos o acampar en cercanías de orilla del mar, especialmente en los horarios previos a las pleamares extraordinarias indicadas.