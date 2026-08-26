El Ministro de Obras Públicas aseguró la recuperación de las rutas 22 y 151: "Río Negro tiene un plan"

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos , Alejandro Echarren, definió un esquema de trabajo que diferencia los sectores donde se puede intervenir de manera inmediata de aquellos que aún dependen de la resolución de contratos vigentes por parte de Nación.

La posibilidad nace de una decisión política del Gobernador Alberto Weretilneck , quien definió como prioridad avanzar con las acciones necesarias para mejorar la conectividad, la transitabilidad y la infraestructura de Río Negro. En este marco, el Gobierno Provincial asumió la responsabilidad de hacerse cargo, gestionar y poner en marcha las medidas necesarias para dar respuesta a las necesidades de la provincia.

La cartera de Obras Públicas definió un esquema de trabajo que diferencia los sectores donde se puede intervenir de manera inmediata de aquellos que aún dependen de la resolución de contratos vigentes por parte de Nación.

Sobre esta complejidad técnica y legal, Echarren detalló: ''Hay cuatro contratos abiertos desde Cervantes hasta Cipolletti, tienen distinta numeración, porque se enumeran de forma distinta por tramos adjudicados a distintas empresas constructoras. Además, tiene la particularidad que en la mayoría de los casos son UTE (Unión Transitoria de Empresas), es decir, son varias empresas que conforman un contrato con Vialidad Nacional. Con esto quiero decir que eso le pone dificultad a la situación, porque uno al tener que resolver con una UTE tenés que dialogar con varias empresas y no con una sola. Sin embargo, es una resolución que debe adoptar el Estado Nacional en un plazo de 60 días que nosotros planteamos para que puedan resolverlo''.

El titular de la cartera enumeró los puntos exactos de intervención inicial: “Al principio podemos trabajar, particularmente, en el tramo Río Colorado-Choele Choel y desde Choele Choel hasta Chichinales, hay un tramo de unos 45 kilómetros de la Ruta Nacional 151, que va desde el kilómetro 109 hasta el límite con La Pampa, tres kilómetros del inicio de la Ruta Nacional 151 donde está el Puente Ferroviario que se puede intervenir también porque en ese sector no hay ningún contrato abierto”.

A su vez, respecto a las urgencias de la traza, Echarren concluyó: ''Lo que nosotros planteamos es que la Ruta 151, que está en un estado crítico, tiene un contrato abierto de 106 kilómetros con una sola empresa y queremos reactivar en lo inmediato, a través de un convenio tripartito entra la Provincia, Vialidad Nacional y la empresa; hacer lo mismo con la rotonda de Choele Choel''.

La provincia trabaja para integrar todo el Alto Valle

El Ministro fue categórico al afirmar que los proyectos originales, diseñados hace más de 20 años, han quedado obsoletos frente al constante aumento del tránsito pesado y agregó que ''El crecimiento demográfico y el desarrollo de Vaca Muerta exigen una infraestructura acorde''.

En esta línea, focalizó sobre el concepto de pensar un ''sistema vial integral de todo lo que es el Alto Valle desde Cervantes hasta Catriel, que involucre las Rutas Nacionales 22 y 151, que involucre las Rutas Provinciales como la 65 y 69 porque es necesario hacer una ruta para las arenas, cuáles van a ser las vinculaciones con las ciudades de Neuquén''. Para ello, Echarren sugirió que se debería contratar una consultoría internacional que integre a intendentes, organizaciones, sector privado y a la comunidad para que "el producto que salga de ese proyecto conforme a todos".

Francisco Sanchez V.

El regreso del Tren del Valle

El convenio incluye un componente clave para la conectividad: el traspaso de la operatividad del Tren del Valle. Esta alternativa de transporte de pasajeros aliviará la carga vehicular de las rutas y mejorará la calidad de vida de los usuarios.

Sobre este punto, el Ministro destacó: ''Que el rionegrino y rionegrina que tiene que transitar sobre la ruta, va a tener la posibilidad de hacerlo con el tren, que entendemos que la mayor movilidad de personas se da justamente en el Alto Valle. Y que se puede pensar en un futuro no muy lejano de que el tren pueda llegar desde Cipolletti a General Roca en una primera etapa y pensar que queremos extender en una etapa posterior el servicio hasta Chichinales también. La idea es trabajar en ese aspecto''.