La lucha de Sol contra la endometriosis la lleva a buscar apoyo económico para una operación que podría mejorar significativamente su día a día.

No hay que normalizar el dolor": la profe Sol y su batalla contra la endometriosis.

Sol Casas está abocada hace más de una década al entrenamiento físico. Cientos de cipoleños han pasado por sus clases y han recibido, más de una vez, mensajes de aliento. Sin embargo, la que necesita ayuda hoy, es ella. Detrás de las rutinas y los mensajes de aliento que dio durante años, hoy atraviesa en silencio una enfermedad de la que recién empieza a hablar en voz alta y cuenta su historia a través de LM Cipolletti .

Desde chica, Sol convivió con dolores que, con los años, empeoraron su calidad de vida . A eso se sumaron hemorragias que ella misma describe como " terribles ", además de hinchazón y un cansancio extremo. La búsqueda de respuestas la llevó al ginecólogo , donde una batería de estudios confirmó el diagnóstico: endometriosis . La primera indicación médica fue extirparle el útero.

"Lo ideal hubiese sido sacar todo, pero me sacan el útero porque al ser joven no podían apagar la función de los ovarios", cuenta. En ese momento pensó que el problema quedaba atrás. No fue así: a los dos meses de la cirugía, el dolor volvió, aunque esta vez sin hemorragias.

Cuatro años de dolor y un nuevo diagnóstico

"Me aguanté, llevo cuatro años, y ya no daba más otra vez de los dolores", relata Sol, que además explica que el cuadro también afecta la parte intestinal y va deteriorando la calidad de vida día a día. Nuevos controles detectaron un quiste en uno de los ovarios, que también deberá ser extirpado: mientras los ovarios sigan funcionando, explican los médicos, los focos de endometriosis continúan avanzando.

"Lo que va a hacer esto es que mejore mi calidad de vida, porque uno se empieza a acostumbrar a andar con dolor, andar inflamada, a tener cansancio, y empezás a normalizar todo eso que no está bueno", asegura. A eso se suma una razón más: su trabajo, ligado por completo a la actividad física, le exige estar bien físicamente. Tras evaluar la situación junto a un ginecólogo especialista, la decisión fue clara: había que operar para recuperar la calidad de vida.

"No hay que normalizar el dolor"

Sol pone el foco en un mensaje que excede su propia historia: no naturalizar el dolor pélvico intenso, las hemorragias, el cansancio, la fatiga, la inflamación o el estreñimiento, síntomas que impiden llevar una vida saludable y que muchas veces se minimizan. Por eso insiste en la importancia de consultar a profesionales informados sobre una enfermedad de la que, dice, todavía se habla poco.

La endometriosis es una enfermedad crónica que afecta principalmente a las mujeres en edad reproductiva. Se produce cuando un tejido similar al revestimiento interno del útero, conocido como endometrio, crece fuera de este. Este crecimiento anómalo ocurre en áreas como los ovarios, las trompas de Falopio, e incluso en otros órganos cercanos, lo que provoca una serie de síntomas dolorosos y debilitantes.

A pesar de que 1 de cada 10 mujeres en el mundo sufre esta patología, la falta de diagnóstico oportuno y el escaso conocimiento sobre esta enfermedad limitan el desarrollo pleno de aquellas que la padecen. En cifras, esto equivale a unas 190 millones de personas afectadas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque se trata de una condición relativamente común, aún es subdiagnosticada y, en muchos casos, permanece desapercibida durante años.

Una rifa para poder operarse

Para afrontar los gastos, Sol organizó una rifa que le permita cubrir los estudios médicos y los honorarios que su obra social no alcanza a cubrir en su totalidad. "La obra social no me cubre el total de la cirugía, por lo cual el médico me cobra la diferencia", explica.

En este camino, se tomó el tiempo de recalcar el gran aporte que han hecho para ofrecer premios a quienes aporten su grano de arena.

Sol invita siempre al movimiento

Fiel a su espíritu, así como cuenta lo que día a día traviesa y la urgencia que la convoca, invita al evento solidario para la protectora local de animales, Funpabia. En este sentido, invita a la comunidad a realizar una de sus clases que tienen preparadas junto a colegas en 9 de julio 50 de Cipolletti.