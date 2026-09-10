¿Fue una venganza? El joven asesinado en Roca había sido absuelto en un juicio por intento de homicidio

Este jueves se confirmó que Mauricio Molinez de 19 años es el joven que murió baleado el miércoles a la noche en la zona norte de Roca.

¿Fue una venganza? El joven asesinado había sido absuelto en un juicio por intento de homicidio.

Una sangrienta jornada conmocionó a la ciudad de Roca tras registrarse dos ataques con armas de fuego con poco más de una hora de diferencia. Como resultado de los hechos, un joven de 19 años perdió la vida y otro hombre se encuentra en estado crítico .

Respecto del joven fallecido se confirmó la identidad en el transcurso de esta mañana. Se trata de Mauricio Sebastián Molinez de 19 años. La investigación continúa para poder determinar quienes fueron los autores de los disparos y si existe algún tipo de relación entre los distintos hechos ocurridos durante esas horas.

El primer episodio tuvo lugar cerca de las 23 horas del miércoles , en una vivienda situada sobre la calle Rivadavia al 4000 , en el barrio Nuevo de General Roca . Los vecinos del sector alertaron a la Policía tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que dentro de la propiedad se encontraba un joven con un disparo en el torso. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde falleció posteriormente a causa de las heridas.

Según los datos recabados en el lugar, dos hombres a bordo de una moto 110 pasaron por el frente y efectuaron alrededor de 10 disparos. Las primeras informaciones indican que se habría utilizado un arma calibre 9 milímetros. Momentos después, otros dos hombres a pie también habrían disparado hacia la misma vivienda, informó el sitio ANR.

Molinez y un juicio en el que reusltó absuelto

El hecho por el que Molinez llegó a juicio había ocurrido durante la madrugada del 16 de junio de 2025, en inmediaciones de Avenida Roca y Tres Arroyos. Allí, un adolescente de 17 años fue atacado por un grupo y sufrió una fractura de cráneo que lo mantuvo internado durante varias semanas.

La Fiscalía llevó a Molinez a juicio y sostuvo que había sido quien cubrió la cabeza de la víctima con la capucha de su propia campera para facilitar la agresión posterior. Su defensa, encabezada por Darío Sujontizky, rechazó esa acusación y planteó que no existían pruebas que permitieran identificarlo como la persona que había realizado esa maniobra. El Tribunal finalmente consideró que esa participación no había sido probada.

Durante el debate, una testigo describió a la persona que había cubierto la cabeza del adolescente como alguien que vestía un buzo claro. La prueba incorporada al juicio indicaba, en cambio, que Molinez llevaba un buzo rojo aquella madrugada.

Los jueces Gastón Martín, Emilio Stadler y Oscar Gatti compartieron los argumentos de la defensa respecto de la falta de pruebas para atribuirle aquella conducta.

La decisión comenzó a conocerse el 11 de junio, cuando el Tribunal anticipó que Molinez sería declarado no culpable, dispuso el cese de su prisión preventiva y ordenó su inmediata libertad. Tan solo seis días después se confirmó la absolución y, en consecuencia, fue declarado libre de culpa y cargo.

Por otra parte, Lautaro Agustín González fue declarado culpable y posteriormente condenado a 6 años y 4 meses de prisión por tentativa de homicidio agravada por la participación de un menor. A menos de tres meses después de aquella absolución, Molinez murió baleado en Roca.

Hasta el momento, no se informó que exista relación alguna y la investigación por su muerte continúa a cargo del Ministerio Público Fiscal.