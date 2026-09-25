Otra vez en Formosa: la corta historia entre Cipo y Sol de América que ya tiene una herida

Cipolletti inicia este domingo los playoffs por el primer ascenso ante a Sol de América. Será el cuarto duelo entre ambos en poco más de una década.

Lejos de casa y con casi todo un país de distancia, Cipo comenzará este domingo una nueva etapa en la pelea por el ascenso . Enfrente estará a Sol de América , un rival con el que no comparte una extensa historia. Los antecedentes inician en 2015 y apenas jugaron tres partidos entre sí, sin embargo Sol golpeó al Capataz en pocos duelos.

El Albinegro cerró la Zona Campeonato en el segundo lugar de su grupo y Sol terminó tercero en el suyo. Estos números acomodaron el cuadro y, apenas dos años después del último cruce, la ruta del fútbol volvió a cruzarlos.

Esta vez será por los playoffs del primer ascenso . La ida se disputará en Formosa y todo se resolverá una semana después en La Visera de Cemento .

Para Cipolletti será un desafío, el historial tiene apenas tres capítulos y en ninguno la victoria fue cipoleña. Sol ganó dos, uno en Río Negro, otro en Formosa y el restante es un empate. El Capataz va en búsqueda de torcer la historia.

La primera vez fue en La Visera

El primero de los enfrentamientos fue hace más de una década y hay que viajar hasta el 2015. El viejo Federal A tenía otro formato. Los 14 equipos clasificados de la etapa regular se reunieron en un único tetradecagonal, donde se enfrentaron todos contra todos a una sola rueda.

El fixture cruzó a Cipolletti y Sol de América por primera vez el 27 de septiembre de 2015, por la novena fecha en La Visera de Cemento.

El equipo dirigido por Ricardo Pancaldo recibió al conjunto formoseño de Roberto Gómez y protagonizaron un encuentro cerrado que terminó inclinándose para la visita. Oscar Piris, de penal, marcó el único gol de la tarde.

Después de aquella tarde tuvieron que pasar nueve años para volver a encontrarse. Esta vez, ya no sería por los puntos, sino por el famoso “mata-mata”.

2024: el primer mano a mano entre Cipo y Sol de América

La temporada 2024 fue compleja para los dos. Ni Cipolletti ni Sol de América pudieron meterse en la Zona Campeonato después de una Fase de Grupos irregular y ambos tuvieron que pelear la Reválida.

Primero hubo que escaparle al descenso y, una vez conseguido, apareció la posibilidad de seguir avanzando por el camino más largo hacia el ascenso.

El cuadro volvió a cruzarlos en los 16avos de final y La Visera fue nuevamente el punto de partida. El 29 de septiembre de 2024, Cipolletti recibió a Sol de América para disputar el encuentro de ida. Fue cerrado, friccionado y con pocas situaciones y el marcador quedó empatado en cero, quedando todo abierto para la vuelta.

Omar Novoa

A Formosa el equipo dirigido por Gabriel Nasta llegó con tres bajas antes de viajar al norte. El Albinegro perdió piezas importantes desde que terminó el partido de ida.

Manolo Berra, capitán y referente del equipo, vio la segunda tarjeta amarilla sobre el final y quedó suspendido para la revancha. Yago Piro sufrió una lesión y también quedó descartado.

Como si fuera poco, en los días previos al viaje apareció una tercera ausencia. Lucas Argüello, volante central y dueño de la camiseta número 5, dejó el plantel antes de que la delegación se subiera al micro. Cipo emprendió un viaje largo por las rutas del país hacia Formosa sabiendo que necesitaba ganar para continuar con vida.

La tarde que terminó con el sueño

La revancha se disputó el 6 de octubre de 2024 y durante buena parte del primer tiempo, Cipolletti consiguió sostener el partido que necesitaba. Sin embargo, en el minuto de descuento, a los 46 minutos apareció Luis Campero y puso el 1-0 para los dirigidos por Aldo Paredes.

Con ese duro golpe Sol se hizo grande y en el complemento se encontró con el segundo gol sin darle tiempo para reaccionar al Capataz. Jeremías Langa tuvo un infortunio en el fondo y convirtió en contra.

La serie le quedaba lejos a los rionegrinos, pero el descuento llegó con un cabezazo de Damián Jara. La ilusión duró poco y Renzo Riquelme respondió rápido para poner el 3-1 definitivo.

Omar Novoa

Dos años después, la historia es otra. Pasaron dos temporadas y los dos equipos volvieron a encontrarse en un escenario completamente diferente. Ahora llegan desde arriba y se cruzan entre los equipos que siguen buscando el primer ascenso.

Esta vez el orden se invierte, pero en 2024, Cipolletti tuvo que abrir la llave en La Visera y viajar a Formosa para definirla. Ahora deberá hacer primero los kilómetros para luego definir ante su gente.