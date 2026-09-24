Cipo consiguió los vuelos y viajará en dos tandas a Formosa

La dirigencia albinegra logró cerrar la logística para afrontar el viaje más largo de los cuartos de final. El plantel se dividirá en dos grupos.

La carrera contrarreloj tuvo desenlace positivo para Cipo en la parte logística . Después de días de gestiones, números y búsqueda de alternativas, la dirigencia logró uno de los principales objetivos de la semana: que el plantel viaje en avión a Formosa para disputar la ida de los cuartos de final del Federal A ante Sol de América .

“Es una odisea, pero logramos armarlo bien. Pudimos conseguir los pasajes, pero tenemos que viajar en dos tandas”, sostuvo Marcelo Bastías , presidente de la subcomisión de fútbol.

No será un vuelo sencillo ni toda la delegación podrá trasladarse junta. La disponibilidad obligó a dividir el viaje en dos tandas, pero permitirá evitar un recorrido en colectivo de más de 2.000 kilómetros y llegar en mejores condiciones al compromiso del domingo.

El primer grupo comenzará el viaje el viernes temprano desde el Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén. La salida está prevista para las 6 de la mañana y el recorrido tendrá escala en Buenos Aires antes de continuar rumbo a Formosa. La segunda parte de la delegación viajará el sábado a las 8 de la mañana y completará el plantel que afrontará el encuentro ante Sol de América.

Conseguir los pasajes se había transformado en otro partido para la dirigencia. Los tiempos fueron mínimos porque Cipo recién conoció su posición definitiva y su rival el domingo. Desde entonces, comenzó una búsqueda condicionada por la disponibilidad de vuelos y los elevados costos. Aerolíneas Argentinas era la única empresa con conexión desde Neuquén a Formosa, aunque con escala en Buenos Aires.

La intención siempre fue priorizar el descanso de los futbolistas. El antecedente más cercano explica buena parte del esfuerzo. Cuando Cipo visitó a Sol de América en 2024, la delegación realizó más de 30 horas de viaje en colectivo para llegar a Formosa. La partida fue el jueves cerca de las 13, con el arribo el viernes después de las 21.

Omar Novoa

Cómo será el viaje de vuelta de Cipo

El regreso también tendrá una logística especial. La delegación volverá dividida en dos grupos, uno con llegada a Aeroparque y otro a Ezeiza, en dos horarios distintos. Entrada la noche del lunes, en el aeropuerto internacional estará esperando el micro del club para reunir a los futbolistas y completar por tierra el último tramo hacia Cipolletti.

“Mandamos el cole para poder volver todos juntos a las 21 o 22 y vamos a estar llegando cerca del mediodía a la ciudad”, explicó Bastías.

El esfuerzo económico es considerable en la última recta del certamen, en búsqueda del ascenso. “El gasto es cercano a los 50 millones entre los aéreos, el alquiler del cole en Formosa más la hotelería, pero se pudo gracias a una buena gestión de la comisión y a todo el apoyo de nuestros hinchas, que otra vez tuvimos que pedirles colaboración”, concluyó.