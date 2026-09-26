Últimos días de obra para inaugurar el Centro Comunitario Don Bosco en Cipolletti

Con una inversión superior a los $598 millones, el espacio destinado a actividades barriales, quedará inaugurado en los próximos días.

Con un avance del 90%, el Centro Comunitario Don Bosco de Cipolletti se inaugurará en los próximos días.

El Centro Comunitario Don Bosco de Cipolletti entró en la recta final de su construcción . La fecha marcada en el calendario es el 3 de octubre , cuando Cipolletti celebrará un nuevo aniversario. Para entonces, el objetivo es tener concluido un proyecto que demandó una inversión provincial superior a los $598 millones .

La obra permitirá recuperar un espacio de fuerte importancia social para el barrio Don Bosco, después de que el anterior centro comunitario fuera destruido por un incendio durante 2023. El nuevo edificio tendrá mayores dimensiones y diferentes sectores destinados a actividades comunitarias.

En medio de la etapa final de ejecución, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren , recorrió las instalaciones junto al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , para supervisar los trabajos que todavía restan completar.

El proyecto es financiado íntegramente con recursos de la Provincia de Río Negro y contempla una superficie total de 430 metros cuadrados, donde funcionarán diferentes espacios destinados a encuentros vecinales, capacitaciones, actividades sociales y propuestas para emprendedores.

La infraestructura incluye un salón multipropósito, cocina, baños y depósitos. También contempla oficinas para el personal, un aula destinada a capacitaciones, sanitarios adicionales, un área de office y una sala de máquinas para garantizar el funcionamiento integral del edificio.

Uno de los sectores que tendrá una función particular será la cocina. El espacio fue diseñado para responder a las necesidades cotidianas del centro comunitario, pero también permitirá avanzar con proyectos vinculados a la elaboración de alimentos.

La intención es que emprendedores que participen de las propuestas del lugar puedan utilizar esas instalaciones para desarrollar productos destinados posteriormente a la venta, incorporando una herramienta adicional para impulsar actividades productivas y de capacitación dentro del barrio.

Un espacio que vuelve después del incendio

La construcción significa también la recuperación de un lugar histórico para las familias de Don Bosco. El incendio registrado en 2023 destruyó el anterior edificio y obligó a proyectar una nueva infraestructura para restablecer las actividades que allí se realizaban.

El proyecto comenzó con el objetivo de reemplazar aquella estructura, aunque incorporó nuevas prestaciones para ampliar su alcance. Por su ubicación, el centro también podrá ser utilizado por vecinos provenientes de otros sectores cercanos de la ciudad.

Cuando se encontraba en una instancia intermedia, la obra había alcanzado aproximadamente un 50% de ejecución. Ahora, con el 90% completado, los trabajos ingresaron definitivamente en la última etapa y la expectativa está concentrada en terminar las intervenciones restantes.

Además del impacto social que tendrá una vez habilitado, desde el Gobierno provincial destacaron que la ejecución generó actividad económica y empleo local, como parte de las inversiones en infraestructura que Río Negro mantiene actualmente en Cipolletti.

La inauguración que proyectan para el 3 de octubre

Con apenas un 10% pendiente, las próximas jornadas serán determinantes para cumplir con el objetivo planteado. Desde el Ejecutivo municipal confirmaron que la intención es realizar la inauguración coincidiendo con las actividades previstas por el aniversario de Cipolletti.

La ciudad celebrará su aniversario el próximo 3 de octubre, por lo que la apertura del Centro Comunitario Don Bosco podría convertirse en una de las novedades de esa jornada, siempre que los trabajos pendientes puedan completarse dentro del cronograma previsto.

Una vez habilitado, vecinos y familias podrán volver a contar con un lugar permanente para talleres, encuentros, capacitaciones y diferentes iniciativas sociales, recuperando así un espacio que quedó fuera de funcionamiento después del incendio ocurrido hace tres años.