Gran despliegue de Bombeos en Cipolletti: se incendiaron cinco autos con solo dos horas de diferencia

Uno de los focos se registró sobre la Ruta 22 y otro en un descampado del barrio Rincón las Perlas.

Personal de Bomberos Voluntarios de Cipolletti trabajó este lunes 28 de septiembre en dos incendios de vehículos registrados en distintos puntos de la ciudad, con pocos minutos de diferencia entre uno y otro. Los llamados se produjeron durante la tarde y obligaron a movilizar a distintas dotaciones y a siete efectivos en total, que debieron dividirse para atender ambas emergencias casi en simultáneo.

Gonzalo Cardozo , a cargo del cuartel de Bomberos de la ciudad informó a LM Cipolletti que el primer episodio se produjo entre las 17:27 y las 18:20 en la Manzana 36 del barrio Rincón las Perlas , donde se movilizaron dos dotaciones y un móvil interno. Al llegar, los bomberos debieron extinguir el fuego que consumía cuatro vehículos ubicados en un descampado que era utilizado como desarmadero.

En el lugar se hizo presente el propietario, un adulto mayor, quien manifestó que antes del siniestro había visto a unos niños en el sector. Según se informó, cerca de los rodados no había ninguna fuente de ignición. En el operativo intervinieron cuatro efectivos.

Un Gacel destruido por el fuego en la Ruta 22

Mientras tanto, entre las 18:12 y las 18:44, una dotación con tres efectivos acudió a la intersección de la Ruta Nacional 22 y el acceso a la calle Lisandro de la Torre. Allí, un Volkswagen Gacel de color bordó se encontraba totalmente afectado por las llamas. Los bomberos procedieron a extinguir el fuego, aunque el vehículo se perdió por completo.

De acuerdo con lo constatado en la documentación, el automóvil pertenece a un hombre mayor domiciliado en la ciudad de Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires.

En ninguno de los dos casos se informaron personas lesionadas. Las causas de ambos incendios no fueron determinadas.