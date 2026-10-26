Cipolletti LMCipolletti Hinchas Cipo y su conmovedora hinchada: la reflexión de un histórico periodista y relator tras la derrota en Córdoba

El Albinegro perdió la final contra el equipo de Formosa, pero tendrá otra oportunidad. Lo que mostró su gente en las tribunas volvió a generar una enorme admiración. Lalo Brodi Por Agregar LM Cipolletti a







Cipo perdió la final en San Francisco, Córdoba, para ascender a la Primera Nacional. La protagonista fue su hinchada, que brindó un aguante conmovedor, a pesar de la derrota. Omar Novoa

La primera reacción fue la negación. Costó mucho entender que la respuesta a semejante convocatoria fuese una perder. La segunda, la aceptación de una derrota que desde lo deportivo fue inobjetable por lo que corresponde el reconocimiento al rival. Luego, y principal, lo que resalta como dato relevante de este partido jugado a casi 1.300 kilómetros de distancia, fue esa convocatoria inolvidable y su ofrenda conmovedora. La mayor presencia albinegra de la que se tenga memoria en partidos decisivos.

Escuchar a jóvenes que durante todo el viaje primero y el partido luego cantaban "queremos volver a la B Nacional", sabiendo que en muchos casos ni habían nacido cuando Cipolletti jugaba en esos torneos, nos dice algo más importante. Marca la esponjosa absorción de identidad y pertenencia recibida de sus mayores junto a las intenciones de mantener el legado y potenciarlo. Por eso la emocionante despedida a los jugadores que tronó aún más fuerte que el festejo rival. Por eso, la promesa de seguir alentando más que nunca. Y finalmente, ese apoyo incondicional también conlleva la seguridad de que esa pata, como históricamente, está firme. Las otras respuestas no dependen de ellos.

Esa hinchada fue a San Francisco con la consigna de alentar y vaya si lo hizo. Claro que esperaba otro premio y que no se dio. Tanto dirigentes como jugadores lo advirtieron y deberán tomar nota de ello. Los indicios así lo indican. Comodoro Rivadavia, Tandil, Junín, Bahía Blanca, San Juan, Paraná y Olavarría fueron partes de series decisivas en las que se dieron diversos resultados deportivos, pero lo que nunca varió fue la admiración que causó la hinchada, tan comentada como el partido en sí.

Así y todo, la presencia del pueblo albinegro ante los formoseños superó todo lo anterior Lo que vendrá no será fácil porque el camino será más largo. Si se da, coronará el esfuerzo dirigencial y del plantel; y el respaldo de San Francisco saldrá fortalecido. De no ser así, la bolilla recaerá del lado de los dirigentes y ellos tendrán la respuesta. No será un camino libre de escollos como nunca lo fue, pero todo indica que es por ahí.