Cipolletti vuelve a ser el epicentro de la medicina veterinaria regional con el segundo OktoberVet

El encuentro, teniente a capacitarse y compartir experiencias, se realizará en Duronia. Contará con una cena show como broche de Oro

Por segundo año consecutivo, Cipolletti se prepara para recibir a la comunidad veterinaria del Alto Valle y sus alrededores. Este sábado 31 de octubre , las instalaciones del complejo Duronia serán la sede oficial del OktoberVet , un evento único que fusiona la actualización académica de primer nivel, la solidaridad y un espacio de esparcimiento inspirado en la tradicional festividad alemana, pero con sello propio.

La convocatoria superó todas las expectativas: en tan solo dos días se agotaron los cupos, confirmando la asistencia de más de 100 profesionales provenientes de distintos puntos de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

El evento cuenta además con el respaldo institucional de los Colegios Médicos Veterinarios de Río Negro y Neuquén , sumado al auspicio de importantes distribuidores y droguerías del sector.

El formato del encuentro apuesta a charlas breves y dinámicas enfocadas en la resolución rápida de casos clínicos cotidianos. La jornada académica estará a cargo de ocho especialistas de la región, quienes expondrán durante 20 minutos cada uno sobre las problemáticas más frecuentes que se presentan a diario en la camilla de atención.

"Es la que más convoca de la Patagonia. Los colegas vienen a relajarse, capacitarse y compartir experiencias en presentaciones cortas de 20 minutos sobre cómo resolver rápido las cosas del día a día", explicó el veterinario Sergio Gómez, parte del equipo organizador, en diálogo con LM Cipolletti.

Tras el bloque de exposiciones y el espacio de preguntas, la jornada continuará con un break, seguido de una cena-show con música en vivo para afianzar los lazos de camaradería entre los asistentes. Gracias al patrocinio comercial, el evento es totalmente gratuito para los profesionales inscriptos.

Un impacto solidario que transforma a la comunidad

Declarado de interés general en Cipolletti, el OktoberVet no persigue fines de lucro. La totalidad de lo recaudado a través del evento será destinada íntegramente al Club de Leones de Cipolletti, institución con más de 60 años de trayectoria que también estará a cargo del catering de la noche.

Por su parte, Raúl Vena, presidente de esa institución solidaria, destacó la trascendencia de la iniciativa:

"Para Cipolletti es muy productivo tener este segundo encuentro con semejante nivel de participación. Hoy las mascotas son parte central de los hogares y necesitamos clínicas y profesionales cada vez más capacitados. Es un orgullo que elijan nuestra institución; el año pasado, además de aportes económicos, recibimos dos sillas de ruedas de primer nivel que hoy están en préstamo en hospitales y centros de ancianos, además de la entrega de anteojos para niños. Todo lo que se recauda vuelve en obras de servicio a la ciudad."

Con una propuesta que une capacitación médica, solidaridad y camaradería, el OktoberVet se consolida como el encuentro profesional más importante del rubro en toda la Patagonia.