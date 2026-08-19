Cómo solicitar turnos para prácticas de manejo en el kartódromo de la Isla Jordán

Este miércoles, la Muni anunció la puesta en funcionamiento de la pista de prácticas de manejo. Los detalles.

La Municipalidad anunció la puesta en funcionamiento de la pista de prácticas de manejo.

La Municipalidad de Cipolletti anunció la puesta en funcionamiento de la pista de prácticas de manejo ubicada en el kartódromo de la Isla Jordán . La medida busca ofrecer a los vecinos un espacio amplio, adaptado y seguro para llevar a cabo los ensayos previos necesarios antes de rendir el examen correspondiente para la obtención del registro de conducir.

Según indicaron desde la Muni, las personas interesadas en utilizar el predio deberán solicitar turno previo comunicándose con la Secretaría de Fiscalización al teléfono 299-5720851 .

Durante las jornadas de ensayo, personal del área de Tránsito estará presente en el lugar para acompañar, asistir y orientar a los conductores durante todo el proceso de aprendizaje.

Asimismo, el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, confirmó que el municipio ha dispuesto de cuatro motocicletas destinadas exclusivamente para quienes deban rendir la prueba práctica requerida para obtener la licencia de conducir en esa categoría.

Digitalización y atención descentralizada para la obtención de licencias

En paralelo a la habilitación del predio en la Isla Jordán, la Dirección de Tránsito recordó que la solicitud de turnos para la emisión y renovación de licencias de conducir se realiza de forma 100% digital. Los ciudadanos deben realizar el trámite únicamente a través del turnero web oficial de la Municipalidad de Cipolletti.

Esta modalidad busca modernizar el sistema, optimizar los tiempos de espera y ordenar la demanda de los vecinos. El sistema de reserva digital se encuentra habilitado de manera permanente en el portal transito.cipolletti.gob.ar, permitiendo seleccionar el día y horario más conveniente para el solicitante.

Una vez obtenido el turno de forma online, los vecinos deberán acudir para la atención presencial a cualquiera de las sedes habilitadas:

Delegación de calle Brentana 571.

Delegación del Distrito Vecinal Noreste (DVN), ubicada en la esquina de Domingo Savio y Las Jarillas.

Para conocer más detalles sobre los requisitos y la documentación requerida para cada categoría, los interesados pueden consultar el sitio web oficial en www.cipolletti.gob.ar.