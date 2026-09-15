"Somos los ojos del médico": el rol clave de los choferes del SIARME

Un equipo de más de 25 conductores acompaña al personal sanitario en cada urgencia, operando equipos y garantizando traslados seguros en Río Negro.

El trabajo de los choferes del SIARME para sostener el sistema y los equipos de primera atención en Río Negro.

El Sistema de Atención de Urgencias y Emergencias ( SIARME ) contó en todo el territorio con un equipo de más de 25 choferes que trabajaron de manera conjunta con el personal médico encargado de atender urgencias y emergencias los 365 días del año en Río Negro.

Con su función central en la conducción de las ambulancias, estos profesionales complementaron el trabajo de médicos y enfermeros, convirtiéndose en un apoyo fundamental para la atención sanitaria en territorio, especialmente en situaciones donde la rapidez de respuesta resultó determinante para preservar vidas humanas.

El SIARME dispone de una amplia flota de ambulancias equipadas como Unidades de Terapia Intensiva Móvil ( UTIM ), diseñadas específicamente para brindar atención crítica inmediata y estabilizar al paciente hasta su arribo al centro de salud correspondiente.

Ese equipamiento técnico se sumó al valor central del servicio: el talento humano, conformado por un equipo interdisciplinario integrado por médicos, enfermeros, técnicos y choferes, todos capacitados de forma permanente para actuar con precisión, rapidez y empatía.

Capacitación constante para escenarios complejos

El jefe de choferes del SIARME, Ariel Moralez, remarcó la relevancia de la formación continua del personal. Explicó que conducir una ambulancia de estas características “exige actualización permanente en cursos de manejo seguro y traslado de pacientes”.

El sistema funciona las 24 horas, los 365 días del año, con un cuerpo de choferes disponible para responder de inmediato ante cada llamado. Moralez sostuvo que el equipo debe mantenerse siempre atento al sonido de la alarma para salir sin demoras.

Cada móvil traslada a tres profesionales: el médico, el enfermero y el chofer. Este último no sólo conduce la unidad, sino que también opera el equipamiento médico instalado en su interior durante los traslados de emergencia.

Moralez definió el aporte de su equipo como el de "los ojos del médico y del enfermero" en situaciones de accidentes de tránsito u otros escenarios graves, donde la observación inmediata del entorno resulta clave para la atención.

En lugares de difícil acceso, el chofer asume tareas adicionales: traslada el instrumental de la ambulancia y opera los equipos mientras el médico y el enfermero se concentran exclusivamente en la atención directa del paciente afectado.

Tecnología al servicio de la emergencia

Los vehículos cuentan con central de oxígeno medicinal fija y portátil, respirador artificial y aspirador de secreciones. Para el monitoreo cardiológico, incorporaron monitor multiparamétrico de signos vitales, cardioresucitador con electrocardiógrafo y Desfibrilador Externo Automático (DEA).

La flota incluye además módulos de bioseguridad, climatización e iluminación LED de alta intensidad, junto a un kit completo de inmovilización y traslado con camilla de respuesta rápida, silla de ruedas plegable, tabla espinal y férulas específicas.

Ese equipamiento se complementa con un sistema de comunicación e interconexión permanente en tiempo real, lo que permitió coordinar la asistencia táctica desde cualquier punto del territorio donde se produjo la emergencia sanitaria.

El aporte de la comunidad ante una emergencia

El trabajo del SIARME se complementa con la colaboración ciudadana durante la circulación de las ambulancias. Moralez pidió que, “ante la presencia de un móvil con sirena, la comunidad corriera hacia un costado con precaución”.

Recomendó además encender las balizas y ceder el paso de inmediato, dado que el equipo desconoce con certeza el escenario que enfrentará al llegar al lugar del llamado de emergencia o urgencia.

Profesionalismo y compromiso diario

Moralez definió el trabajo diario del SIARME como “una tarea que exige entendimiento y profesionalismo”, considerando que el equipo tuvo vidas humanas a cargo en cada intervención realizada en el territorio rionegrino.

Según explicó, al momento de salir a una emergencia, el equipo agudiza sus sentidos para actuar de la mejor manera posible, priorizando siempre la seguridad del paciente y la eficacia de la respuesta médica.