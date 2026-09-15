Murió "Pedrito", el histórico pochoclero de Las Grutas: emotiva despedida de los vecinos.

La comunidad de Las Grutas atraviesa un hondo pesar, por la muerte de Pedro Alfaro, el histórico pochoclero del balneario.

Desde la Municipalidad de San Antonio Oeste emitieron un mensaje de condolencias y expusieron: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Pedro Alfaro , una persona solidaria a la que quienes nacimos acá conocimos desde la infancia con alegría. Fue el primer pochoclero de Las Grutas y un vecino muy querido de nuestra comunidad".

En su sentido comunicado, agregaron: ''Durante años acompañó a las familias de San Antonio Oeste y Las Grutas con su carro, su trabajo silencioso y su manera sencilla de estar siempre cerca''.

Por otra parte, desde la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Las Grutas también expresaron su dolor y dijeron: ''Recordado por muchos como el primer pochoclero de Las Grutas, Pedro forma parte de esas personas que, con trabajo, constancia y cercanía, fueron construyendo la identidad de nuestro pueblo mucho antes de que Las Grutas alcanzara el crecimiento que hoy conocemos''. Asimismo recordaron que participó activamente de la Cámara de Comercio, acompañando y aportando a una institución que, al igual que nuestra localidad, se fue formando gracias al compromiso de vecinos y comerciantes que entendieron la importancia de trabajar juntos.

Desde la institución, agregaron:

''Hablar de la historia de Las Grutas es también hablar de sus vecinos, de sus pequeños comercios, de quienes estuvieron desde el comienzo y dejaron su huella en la comunidad. Pedro es parte de esa historia''

De Sierra Grande a Las Grutas

Medios locales cuentan que Pedro era oriundo de Sierra Grande. Había llegado con el objetivo de construir una vida ligada al trabajo y, especialmente, al contacto con la gente. Es por eso que, muchos de los nacidos y criados en el balneario, lo recuerdan y lloran con la alegría que lo rodeaba al verlo llega con pochoclos a las calles de Las Grutas.

Cuentan que su historia comenzó mucho tiempo atrás. Con tan solo 9 años empezó a confeccionar artesanías utilizando caracoles y conchas de moluscos. Con esos trabajos armó uno de los primeros puestos de la feria de Las Grutas, cuando el balneario todavía comenzaba a consolidar una actividad que con los años se convertiría en una de sus principales postales, con los artesanos.

Al pensar en la playa, siempre se lo asocia con todo el movimiento que trae el verano pero permanecer cerca del mar cuando la temporada baja, requiere de gran audacia par sortear lo que acontece en términos económicos y así, con los años, aparecieron los pochoclos y Pedro encontró allí una nueva forma de ganarse la vida. No la desaprovechó. Con el tiempo llegó a tener tres carros, siempre reconocibles por el impecable estado en que los mantenía.

Su trabajo también le permitió sacar adelante a su familia. Sus dos hijas siguieron sus propios caminos: la mayor se recibió de diseñadora de modas y se dedica a producir indumentaria para perros, mientras que la menor estudia Medicina en Córdoba.

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