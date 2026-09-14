El hecho sucedió esta tarde sobre el acceso oeste a la localidad de Villa Regina. El vehículo era manejado por una mujer de 72 años.

Cuatro heridos tras chocar contra el guardarraíl en la Ruta 22 a la altura de Villa Regina.

Este lunes por la tarde, cuatro integrantes de una familia fueron hospitalizados luego de un choque que ocurrió sobre la Ruta Nacional 22 en el ingreso oeste a Villa Regina tras impactar contra al guardarraíl central divisor de carriles.

El automóvil era comandado por una mujer de 72 años que viajaba con 3 acompañantes: su hijo de 46 años y dos nietas de 14 y 15 años.

En el siniestro no habría otros vehículos involucrados y se investigan los motivos por los cuales la mujer impactó contra el guardarraíl metálico que causó importantes daños materiales en el rodado.

Los cuatro ocupantes fueron trasladados al Hospital de Villa Regina donde recibieron atención médica y se constató que no presentaban lesiones de carácter leve.

De acuerdo con la información obtenida, el siniestro ocurrió alrededor de las 16:45 en el kilómetro 1.134 de la Ruta 22 a la altura de la intersección con la calle Pioneros sobre el acceso oeste a Regina.

Foto: Gentileza.

El auto, un Toyota Yaris, circulaba en sentido este – oeste (en dirección a General Roca) conducido por la mujer de 72 años domiciliada en Punta Alta, acompañado por su hijo de 46 años y dos nietas de 14 y 15.

En un primer momento intervino personal de la Unidad 5ta, y pocos minutos después se sumó el Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía con asiento en Chichinales. En tanto que ambulancias del Hospital Área Programa de Regina trasladaron a los cuatro ocupantes al centro de salud.

Por otra parte, para determinar la mecánica del siniestro, también trabajó el Gabinete de Criminalística.

Tras la asistencia médica se supo que los ocupantes del auto solo recibieron lesiones de carácter leve tras el impacto con contra el guardarraíl.

Estado de la ruta 22 en Villa Regina.

En innumerables ocasiones, los conductores han reportado que el pavimento está huellado y con pozos complicados en varios tramos de la Ruta Nacional que comprende el ejido de Villa Regina. Hay una presencia constante de camiones de carga hacia y desde Neuquén, lo que vuelve la marcha lenta. Recientemente, finalizó una inspección técnica por parte del organismo multilateral Fonplata para evaluar el financiamiento de las reparaciones urgentes e intervenciones prioritarias que pasaron a órbita de la provincia de Río Negro.

La camioneta cayó al canal de la ruta 151 y quedó semisumergida. El conductor, de 21 años, dijo que había perdido el control del volante. La alcoholemia le dio negativo. Gentileza

Una camioneta cayó al canal de la Ruta 151 y el conductor dijo que se le fue el volante de las manos

Una camioneta tipo Renault Express cayó al canal de riego que corre paralelo a la Ruta Nacional 151 y su conductor, un joven de 21 años, resultó ileso.

El incidente vial se produjo durante la mañana de este domingo, alrededor de las 5:30, a la altura del paraje La Llanada, en uno de los accesos a Cipolletti.

Una mujer se comunicó con el sistema de emergencia informando que su hijo había sufrido el accidente, por lo que concurrió al lugar una patrulla del Cuerpo de Seguridad Vial local.

Al llegar los efectivos encontraron con el rodado semisumergido en el cauce y con la señora que había hecho el llamado y con el muchacho que manejaba, quien afirmó que había perdido el control del volante y que había salido del habitáculo por sus propios medios.