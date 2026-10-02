La sorprendente decisión que tomó municipio rionegrino de bonificar a vecinos

La iniciativa planea atraer a los lugareños en medio de una emergencia ambiental-sanitaria. Se espera una buena aceptación de los residentes.

La Municipalidad de Bariloche oficializó un nuevo esquema tarifario con descuentos y exenciones para el depósito de basura . La decisión busca incentivar la disposición correcta de los desechos y frenar la proliferación de basurales clandestinos en la ciudad.

A través de la Resolución 3356-I-2026 , el Ejecutivo municipal dispuso una bonificación en las tasas de ingreso al Vertedero Municipal que se aplicará de manera exclusiva durante los fines de semana. La iniciativa se enmarca dentro del estado de emergencia en la disposición definitiva de residuos que atraviesa la localidad.

El intendente Walter Cortés explicó que la principal motivación detrás del decreto es cuidar el entorno urbano: “La idea es evitar que se sigan generando micro basurales en la ciudad” , afirmó el jefe comunal.

Menos costos para evitar volcaderos clandestinos

Según se detalla en los considerandos de la normativa, la tasa abonada por el ingreso al predio suele trasladarse directamente al costo final del servicio que pagan los ciudadanos. Una tarifa elevada termina encareciendo la prestación y desincentiva el uso de las instalaciones oficiales, lo que deriva en el arrojamiento informal de basura en la vía pública o en terrenos baldíos.

Para revertir esta situación, el Ejecutivo hizo uso del artículo 87 de la legislación vigente para instrumentar una adecuada bonificación tarifaria acorde al contexto socioeconómico y ambiental.

Actualmente, el tarifario fija los siguientes costos expresados en módulos fiscales:

Camionetas: 42 módulos fiscales.

Camiones y volquetes: 140 módulos fiscales.

Camiones compactadores: 240 módulos fiscales.

¿A quiénes alcanza el beneficio?

El nuevo esquema establece distintas modalidades según el tipo de transporte:

Particulares: Exención total del pago (100% de bonificación) durante los fines de semana para aquellos vecinos que trasladen residuos domiciliarios en vehículos particulares .

Contenedores y camiones volcadores (hasta 5 toneladas): Se aplicará un descuento de hasta el 50% , siempre y cuando la empresa o prestador cuente con la constancia de inicio de habilitación municipal vigente .

Camiones compactadores: Quedan excluidos del beneficio y deberán abonar la tarifa completa.

La medida se aplicará directamente en los controles de acceso al predio y se mantendrá vigente mientras continúe la emergencia en el Vertedero Municipal o hasta que el Poder Ejecutivo determine su finalización.