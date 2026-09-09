Cipolletti concentra 388 organizaciones dentro de una red de más de 4.300 entidades en Río Negro

Clubes, fundaciones, bibliotecas y asociaciones integran una estructura que brinda contención y genera oportunidades, mientras el Gobierno provincial busca facilitar su regularización y funcionamiento.

La participación comunitaria tiene una fuerte presencia en Río Negro y alcanza a distintas localidades con organizaciones que desarrollan actividades sociales, deportivas, culturales, educativas y solidarias. En ese mapa provincial, Cipolletti ocupa un lugar destacado.

Los datos surgen de los registros de la Inspección General de Personas Jurídicas y permiten dimensionar el alcance de una red integrada por más de 4.300 organizaciones en todo el territorio rionegrino. Son instituciones que cumplen funciones centrales en sus comunidades.

En Cipolletti , las 388 organizaciones registradas incluyen entidades de diferentes características y objetivos. Clubes, asociaciones, fundaciones, cooperadoras y otras instituciones trabajan diariamente para sostener actividades y brindar respuestas ante distintas necesidades de la comunidad.

La cifra ubica a la ciudad entre las localidades con mayor cantidad de organizaciones formalizadas de la provincia. Por encima aparecen San Carlos de Bariloche, con 938 entidades; Viedma, con 858; y General Roca, con 537 organizaciones registradas.

Estefania Petrella

Cipolletti, dentro de una amplia red provincial

El registro provincial contabiliza más de 4.300 organizaciones distribuidas en distintas localidades. Además de las principales ciudades, otras 1.580 entidades se encuentran ubicadas en diferentes puntos de Río Negro, con presencia en más de 70 lugares.

La distribución refleja que la actividad de las organizaciones no se concentra únicamente en los grandes centros urbanos. En numerosas comunidades, estas instituciones funcionan como espacios de encuentro, participación y acompañamiento para vecinos de distintas edades.

La diversidad de entidades también permite observar el amplio abanico de tareas que se desarrollan. En la provincia existen más de 620 clubes, además de cientos de fundaciones, más de un centenar de bibliotecas y numerosas organizaciones comunitarias.

A esa estructura se suman comunidades Mapuches y entidades relacionadas con educación, salud, discapacidad, producción, ambiente, cultura, deporte y acción solidaria. Cada organización responde a necesidades específicas y, en muchos casos, sostiene actividades que tienen impacto directo en sus barrios.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó el rol que cumplen estas instituciones y señaló que “detrás de las más de 4.300 organizaciones registradas existen miles de rionegrinos que participan, se organizan y trabajan para fortalecer sus comunidades”.

Estefania Petrella

Qué importancia tiene la personería jurídica

La formalización de las instituciones constituye uno de los principales ejes del trabajo que desarrolla la Inspección General de Personas Jurídicas. Contar con personería jurídica permite ordenar el funcionamiento interno y facilitar la administración de recursos.

Además, la formalización habilita a las organizaciones a celebrar convenios, acceder a diferentes herramientas de financiamiento y desarrollar gestiones institucionales con un marco legal establecido. Para muchas entidades, representa también una herramienta para garantizar continuidad.

En este sentido, el Gobierno de Río Negro busca simplificar los procedimientos y acompañar a las organizaciones durante las distintas etapas de su funcionamiento. El objetivo no se limita a la entrega de la personería jurídica.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, sostuvo que “las asociaciones constituyen una parte central de la vida comunitaria de la provincia”. Remarcó que “detrás de cada institución existen vecinos que destinan tiempo y esfuerzo al servicio de los demás”.

Un programa para facilitar los trámites

Dentro de esta estrategia se encuentra “Al Día RN”, una iniciativa orientada a modernizar y simplificar los trámites vinculados con las asociaciones civiles de toda la provincia. La propuesta busca acercar herramientas y facilitar el vínculo con el Estado.

La Inspectora General de Personas Jurídicas, Martina Morana, explicó que el acompañamiento continúa después de la obtención de la personería. El objetivo es que las instituciones puedan sostenerse, mantenerse al día y utilizar los recursos disponibles.

Para las organizaciones de Cipolletti, este tipo de herramientas representa una posibilidad de facilitar gestiones que muchas veces requieren tiempo y conocimientos específicos. La formalización y el acompañamiento estatal buscan fortalecer su capacidad de funcionamiento.

El trabajo territorial también apunta a detectar dificultades y brindar respuestas de manera directa. De esta manera, el Estado provincial procura reducir obstáculos administrativos y acompañar a instituciones que cumplen funciones sociales en distintos barrios y localidades.