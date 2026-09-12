Cipolletti recibe al puntero en casa con el sueño de la clasificación intacto

El Albinegro recibe a Alvarado el domingo por la fecha 8 del nonagonal. Cipo debe sumar y el Torito no quiere soltar el liderazgo.

El Capataz de la Patagonia llega noveno en la tabla luego del empate ante Olimpo en condición de visitante. Quedó momentáneamente fuera de la zona de clasificación, en un lote muy ajustado: Kimberley (4°), Villa Mitre (5°) y los dirigidos por Fabián Enríquez están igualados en puntos, todos por debajo de Atenas, tercero con 10. En este contexto, conseguir un triunfo resulta casi una obligación.

El Torito, por su parte, está puntero con 14 puntos y es el primer clasificado a los playoffs . En la semana, la institución adelantó que no vendría con suplentes ni con un mix a Cipolletti . Esto tiene que ver con el orden dentro de los cuatro clasificados, ya que Alvarado buscará culminar primero esta instancia para no perder el beneficio de definir de local en los cruces.

El DT no contará en esta fecha con Nehuén García, quien alcanzó en Bahía Blanca la quinta tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. La gran novedad es la reincorporación de Federico Acevedo al plantel. Este viernes, el delantero volvió a sumarse a sus compañeros tras un común acuerdo luego de la separación del grupo por una situación contractual. Será evaluado y podría estar dentro de los 20 para el domingo.

Alvarado vuelve a la Visera después de ocho años, luego del ascenso a la Primera B Nacional en 2019 y el posterior descenso en 2025 al Federal A. La última vez que se enfrentaron fue en Mar del Plata, el 2 de noviembre de 2018, en un duelo que terminó empatado 1 a 1. En la Visera, el último encuentro fue ese mismo año, el 14 de septiembre, cuando los tres puntos se los quedó el Torito tras derrotar por primera vez en Cipolletti al local por 1 a 0.

El encuentro tendrá por primera vez la transmisión de LPF Play, la plataforma de streaming de AFA. Para poder seguir el partido, los hinchas y usuarios deberán descargar la aplicación, por lo que Canal 10 de Río Negro no llevará adelante su habitual transmisión.

Las transmisiones radiales estarán presentes como siempre a través de FM Master 105.5, junto a todas sus repetidoras, y LU19 AM690.

Cabe destacar que en esta jornada se cobrará un bono extra de $15.000 con la compra de la entrada y a todos aquellos que ingresen al estadio. Esto tiene como objetivo recaudar fondos y amortizar los gastos de logística del viaje en avión a Salta, correspondiente a la última fecha del Nonagonal.

La fecha se juega el domingo en su totalidad. A las 15 comienza la acción en Mar del Plata, donde Kimberley enfrentará a Huracán Las Heras. A las 15:45, Argentino de Monte Maíz recibirá a Villa Mitre y, en Río Cuarto, a las 16:30 Atenas hará lo propio ante Juventud Antoniana. Olimpo tendrá fecha libre.

El León viaja a Mendoza y visita a FADEP

El Deportivo Rincón afrontará el compromiso por la octava fecha de la Revalida en Russell, Mendoza, ante FADEP. El León es el escolta del grupo y ya salvó la categoría, mientras que los debutantes de la divisional están terceros y bien ubicados de cara a la clasificación.

El encuentro se jugará por la mañana, algo habitual en el conjunto mendocino. A partir de las 11.30, José Díaz marcará el inicio del partido. El cordobés tendrá la asistencia de Juan Ignacio Roig y Federico Ojeda, mientras que Denis Chávez será el cuarto árbitro.

El León del Norte Neuquino llega a esta fecha segundo con 12 puntos, cómodo en el lote de arriba, luego del empate 1 a 1 frente a Costa Brava en Rincón de los Sauces. FADEP, por su parte, está tercero con 11 unidades y viene de empatar 1 a 1 ante Germinal en El Fortín.

Rincón está segundo en la reválida.

La última vez que se enfrentaron fue en la fase regular, por la fecha 11, en el Moisés Gómez. Aquel encuentro terminó empatado y sin goles. La ida y el primer encuentro del historial fue en la segunda jornada, en Mendoza. El duelo finalizó también igualado, aunque aquella vez fue 2 a 2.

El encuentro tendrá la transmisión radial de La Primera AM 550, emisora que sigue la campaña del conjunto neuquino. La fecha se juega el domingo en su totalidad. A las 11, Santamarina recibe a Costa Brava en Tandil; a las 15.30, en Rawson, Germinal enfrentará a Guillermo Brown. Media hora después, Sol de Mayo hará lo propio ante Juventud Unida en Viedma y San Martín ante Círculo Deportivo en Mendoza.