El primer paso hacia el gran sueño: Cipo abre la serie ante Sol de América

El Albinegro inicia los cuartos de final en Formosa en un cruce que se definirá en La Visera. Cipo se enfrentará al Guerrero después de dos años, con la ilusión intacta.

El Federal A entró en su recta final y este domingo comienzan los cruces de eliminación en búsqueda del tan ansiado ascenso. Cipo está en los cuartos de final y enfrentará a Sol de América en Formosa en el duelo de ida. El Albinegro llega mejor ubicado y por eso es que viajó primero para luego definir en casa. En 2024, fue la última vez que se vieron las caras, también en el noroeste del país, pero por la Reválida ; esta vez la historia es distinta. “Estamos bien, venimos bien y llegamos afilados. El Albinegro está firme”, dijo Luciano Gutiérrez a LM .

En el Estadio Sol de América , ubicado a la vera de la Ruta Nacional 81 , comenzará a rodar la pelota a partir de las 19 tras la orden de Gustavo Benítez . El salteño tendrá la asistencia de Luciano Díaz y Diego Ocampo , mientras que Facundo Campos completará la cuaterna oriunda de Salta .

Benítez no tiene antecedentes con el Capataz , pero sí con el conjunto formoseño. Al Guerrero lo arbitró en cuatro oportunidades desde el 2024 en condición de visitante. Tres fueron derrotas para los de Formosa , y la última vez fue por la tercera fecha de la Fase Campeonato en Santiago del Estero , en un empate sin goles ante Sarmiento de La Banda .

El conjunto rionegrino venció a Juventud Antoniana en el cierre del Nonagonal y quedó segundo de su zona, por lo que se ganó el beneficio de definir en casa. Del otro lado, Sol de América empató 1 a 1 ante 9 de Julio y quedó tercero; por lo tanto, la llave inicia en Formosa y luego en Río Negro.

El Capataz afrontó una odisea para llegar a Formosa, evitó el traslado por tierra y conectó los dos mil kilómetros en avión, pero con dos grupos. Un grupo partió el viernes y recién este sábado, pasado el mediodía, completó la delegación. “Salimos en dos grupos y llegaron a la misma hora, con el mismo itinerario. Salida a la mañana temprano, tres horas de escala en Buenos Aires y de ahí directo hasta Formosa”, contó Gutiérrez.

Por las condiciones climáticas, el duelo será en las últimas horas de la tarde, y el calor húmedo del noroeste del país ya se hace sentir en el plantel. “El calor es mortal, está muy pesado, dicen que van a hacer como 40º para el partido. Los primeros en llegar entrenamos a la mañana. Mañana, haremos la activación todos juntos y cerca de las 18 ya saldremos para la cancha”, detalló el volante central.

Los antecedentes entre ambos son pocos, apenas tres desde la primera vez en La Visera de Cemento en 2015. La última vez fue en 2024 por los 16avos de final de la Reválida en la Ruta Nacional 81. Aquel 6 de octubre, la victoria quedó en manos del Guerrero por 3 a 1, concluyendo allí el año del Capataz.

Cómo ver el partido de Cipo ante Sol de América

El encuentro en Formosa tendrá la transmisión oficial de LFPlay a través de su aplicación de streaming. Pese a ello, medios locales viajaron al noroeste del país para seguir al Albinegro: FM Master 105.5, junto a todas sus repetidoras, y LU19 AM 690 llevarán adelante los relatos radiales.

El resto de los cuartos de final también se jugarán este domingo. A las 15:30 será el primer turno, con dos partidos en simultáneo en la provincia de Buenos Aires. En Villa Ramallo, Defensores de Belgrano recibe a Alvarado de Mar del Plata y, en Bahía Blanca, Olimpo enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. A las 19:30 cierran la llave de ida Atenas frente a San Martín de Formosa en Río Cuarto.