Río Negro presente en la misa de León XIV: Artémides Zatti y Ceferino Namuncurá evocados en la multitudinaria misa en Córdoba.

El Papa incluyó al santo de Viedma y al beato entre los ejemplos de santidad de la Argentina, junto con Laura Vicuña.

El papa León XIV evocó este martes en Córdoba las figuras de san Artémides Zatti , Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña , durante la misa que presidió en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

En una homilía dedicada a la tradición religiosa argentina , el pontífice incluyó a los tres entre los ejemplos de quienes vivieron plenamente su vocación cristiana y dejaron un testimonio de santidad.

"El pueblo fiel de Dios se alegra por los seglares que, habiendo recibido el anuncio del Evangelio, vivieron la vocación bautismal en plenitud, amando a Dios y a los hermanos en la sencillez de lo cotidiano , como san Artémides Zatti y los beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña", expresó León XIV . La referencia forma parte del texto oficial de su homilía, difundido por el Vaticano.

Después de repasar las figuras de religiosos, religiosas, pastores y laicos vinculados con la historia de la Iglesia argentina, el Papa llamó a los presentes a continuar ese camino. En esta misma línea comentó: "Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado". Por último realizó un contundente llamado a la acción: ¡Vayan y sean santos!".

De santos y beatos patagónicos

La mención de Artémides Zatti tiene una resonancia particular en la capital rionegrina. El enfermero salesiano desarrolló en Viedma gran parte de su vida y de su tarea de atención a los enfermos, convirtiéndose en una figura profundamente vinculada con la historia y la identidad de la ciudad. Fue canonizado por el papa Francisco el 9 de octubre de 2022 y es reconocido como el santo de la Patagonia.

También tiene una relación directa con la región la figura de Ceferino Namuncurá. El joven mapuche, nacido en Chimpay, pasó parte de su formación en Viedma, donde estuvo vinculado con la obra salesiana antes de continuar sus estudios en Buenos Aires y viajar a Italia. Falleció en Roma en 1905 y fue beatificado por Juan Pablo II en 2007. Su historia representa una de las referencias religiosas y culturales más significativas para la comunidad salesiana patagónica.

A su vez, Laura Vicuña, nacida en Chile, vivió parte de su adolescencia en la Argentina y estuvo vinculada con la misión salesiana en Junín de los Andes, Neuquén. Fue beatificada por Juan Pablo II en 1988 y su figura también integra la tradición religiosa de la Patagonia.

La evocación de los tres nombres por parte de León XIV se produce en el marco de una visita que tiene un significado especial para las comunidades salesianas del país. En 1987, Juan Pablo II había llegado a Viedma durante su viaje apostólico a la Argentina, en una jornada histórica para la ciudad y para la Iglesia patagónica, en la que también tuvo un lugar destacado la tarea evangelizadora de los salesianos.

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El momento central de su participación será este martes por la noche, cuando concurran a la vigilia con jóvenes prevista por León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Allí podrán escuchar directamente el mensaje del Pontífice, en una jornada en la que la santidad, el testimonio de vida y la tradición salesiana también estuvieron presentes en el corazón de su homilía en Córdoba.