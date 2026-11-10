Cipolletti dijo presente ante el papa León XIV y se prepara para una noche histórica

Una delegación salesiana participó de la multitudinaria misa en Buenos Aires. Este martes, 11 jóvenes compartirán una vigilia especial, mientras otros 120 fieles viajaron desde la ciudad.

La histórica visita del Papa León XIV a la Argentina tiene protagonistas de Cipolletti . Jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano participaron este lunes de la multitudinaria misa que el pontífice encabezó en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

La delegación cipoleña compartió la celebración junto a una multitud de fieles que llegaron desde diferentes puntos del país. El encuentro representó uno de los momentos centrales de la visita papal , que finalizará este miércoles 11 de noviembre.

Este martes, los representantes de la Parroquia San Juan Bosco de Cipolletti se preparan para participar de la esperada vigilia juvenil con el Papa León XIV, que comenzará a las 20:15 en el mismo escenario porteño.

La actividad reunirá a jóvenes de diferentes provincias y movimientos religiosos, en una jornada dedicada especialmente a la juventud católica. La presencia cipoleña tendrá un significado particular por la participación de referentes de la comunidad salesiana.

Los jóvenes de Cipolletti que acompañan al papa León XIV

Entre los representantes locales se encuentra Rafael Tapia, coordinador de Pastoral de la Casa Salesiana de Cipolletti, quien forma parte de la delegación juvenil que viajó para participar de las celebraciones encabezadas por el Santo Padre.

Tapia es exalumno del Colegio Brentana y explorador, y desde hace varios años desarrolla diferentes tareas dentro de la comunidad salesiana. Su trayectoria incluye actividades pastorales tanto en la institución cipoleña como en otros espacios de la región.

El joven fue designado para representar al Movimiento Juvenil Salesiano durante la vigilia, una responsabilidad que le permitirá ocupar un espacio especial junto al pontífice, en representación de los jóvenes vinculados a esta comunidad religiosa.

La delegación de San Juan Bosco está integrada por 11 jóvenes que viajaron a Buenos Aires para participar de la misa del lunes y del encuentro juvenil previsto para este martes, según confirmaron desde la comunidad.

Además, los representantes cipoleños participarán de un encuentro del Movimiento Juvenil Salesiano de la Patagonia, organizado en el Colegio Salesiano León XIII, ubicado en el barrio porteño de Palermo, durante los días de la visita papal.

Otros 120 fieles de Cipolletti viajaron a Buenos Aires

La participación de Cipolletti no se limita a los jóvenes salesianos. Este lunes también partieron hacia Buenos Aires dos colectivos con 120 personas de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, para sumarse a las celebraciones.

La movilización refleja la expectativa que generó en las comunidades religiosas de la ciudad el regreso de un pontífice a la Argentina, después de 39 años sin una visita papal al territorio nacional.

Los fieles cipoleños se incorporarán a las actividades que convocan a participantes de diferentes edades y provincias. La vigilia de este martes será uno de los encuentros más esperados de la programación religiosa.

El papa León XIV llegó a la Argentina para cumplir con una agenda de actividades oficiales y religiosas entre el 8 y el 11 de noviembre. NA / Noticias Argentinas

Cómo sigue la agenda del papa León XIV en Argentina

Durante el lunes, el Papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione de Claypole y encabezó una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, donde estuvieron presentes los representantes de Cipolletti.

Por la tarde, mantuvo encuentros con referentes religiosos y concluyó sus actividades con una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Este martes, el pontífice viajó a Córdoba, donde tiene previsto celebrar una misa durante la mañana y reunirse con autoridades eclesiásticas a las 15:15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Posteriormente regresará a Buenos Aires para encabezar, desde las 20:15, la vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde nuevamente estarán presentes los integrantes de las delegaciones cipoleñas.

Finalmente, el miércoles 11 celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de despedirse de la Argentina y continuar su viaje hacia Lima, poniendo fin a una visita histórica para la comunidad católica.