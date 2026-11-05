Cipolletti se quedará sin atención bancaria durante cinco días consecutivos: desde cuándo y por qué

Las sucursales bancarias de Cipolletti permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos. La situación obligará a los clientes a anticipar sus trámites presenciales.

Este jueves 5 de noviembre será la última jornada de atención presencial en los bancos antes de una interrupción que combinará una celebración del sector, el descanso habitual del fin de semana y las disposiciones vinculadas con la visita del Papa León XIV a la Argentina.

La medida tendrá impacto en Cipolletti y el resto del país, especialmente entre quienes necesitan realizar gestiones que requieren concurrir personalmente a una entidad financiera . Las operaciones digitales, en cambio, continuarán disponibles durante las jornadas sin atención al público.

El cronograma difundido contempla el Día del Trabajador Bancario, dos jornadas de fin de semana, un feriado nacional y un feriado bancario adicional. De esta manera, las oficinas permanecerían sin actividad presencial hasta el miércoles 11 de noviembre.

Estefania Petrella

Por qué los bancos estarán cerrados durante cinco días

La primera jornada sin atención será este viernes 6 de noviembre, cuando se conmemora el Día del Trabajador Bancario. Como ocurre habitualmente, las entidades financieras no brindan atención presencial durante esta celebración del sector.

A esa fecha se sumarán el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, correspondientes al cierre habitual del fin de semana. Esto extenderá la interrupción de los servicios presenciales durante tres jornadas consecutivas en todas las sucursales.

El cronograma informado también contempla el lunes 9 de noviembre como feriado nacional, establecido mediante el Decreto 1103/2026, con motivo de la visita oficial del Papa León XIV y las actividades previstas durante su estadía en Argentina.

Por su parte, el martes 10 de noviembre fue señalado como una jornada sin atención bancaria presencial en todo el territorio nacional, a partir de la Comunicación A 8487/2026 atribuida al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De confirmarse la aplicación de estas disposiciones, las sucursales bancarias de Cipolletti volverán a recibir clientes el miércoles 11 de noviembre, después de cinco jornadas consecutivas sin atención presencial, una situación que podría generar mayor concurrencia durante la reapertura.

Ministerio Público Fiscal

Qué operaciones bancarias se podrán realizar durante el cierre

A pesar de la interrupción de la atención en las oficinas, los clientes podrán continuar utilizando diferentes herramientas para administrar su dinero. Los canales electrónicos estarán disponibles para efectuar buena parte de las operaciones financieras habituales.

Entre las alternativas se encuentran el home banking, las aplicaciones móviles, las billeteras virtuales y los cajeros automáticos. Estos servicios permitirán realizar consultas, transferencias y otras gestiones sin necesidad de concurrir personalmente a una sucursal.

Sin embargo, quienes necesiten completar trámites que exigen la intervención de personal bancario deberán considerar las fechas de cierre. La recomendación es anticipar las gestiones presenciales y consultar previamente los canales oficiales de cada entidad.

Los feriados previstos por la visita del papa León XIV

La llegada del Papa León XIV a la Argentina también motivó la difusión de un cronograma de feriados con distintos alcances territoriales, vinculado con la organización de las actividades religiosas y los desplazamientos del Pontífice.

Según la información proporcionada, el lunes 9 de noviembre tendrá alcance nacional, mientras que el martes 10 se contemplan disposiciones específicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

En tanto, el miércoles 11 de noviembre se prevé una jornada de feriado limitada a la provincia de Buenos Aires. Estas disposiciones buscan facilitar la organización de los encuentros y garantizar las condiciones de seguridad.

Para los trabajadores de Río Negro, el esquema informado establece que el único feriado general será el lunes 9 de noviembre. El cierre bancario previsto para el martes siguiente responde a una disposición específica del sector financiero.