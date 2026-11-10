La solidaridad de una luchadora: Les corta el pelo gratis a los futuros egresados de Cipolletti que no pueden pagar

Priscila tiene 30 años, estudia y es madre soltera de dos. Hace un tiempo perdió el empleo y tuvo que reinventarse desde el Costa Norte: "Yo sé lo que es no llegar a fin de mes".

“Yo lo viví y sé que a veces no se llega a fin de mes” , confiesa Priscila Sandoval -30 años- a LM Cipolletti . Consciente de las dificultades económicas de muchas familias de nuestra ciudad y de los gastos adicionales que surgen en esta época del año, lleva adelante una brillante iniciativa solidaria : les corta el pelo gratis a los futuros egresados que más lo necesitan .

Su publicación en redes sociales llamó la atención en tiempos en los que no abunda tanta generosidad ni el amor al prójimo. “Si tu hijo/a se egresa y no tenés para pagar su corte de pelo, tranquilo/a, yo les regalo un corte gratis”, fue el conmovedor mensaje , en forma de afiche, que difundió la esforzada muchacha para grata sorpresa de los usuarios de Facebook .

En contacto con este medio, brindó detalles de su loable acción, reveló su historia de lucha y contó cómo se las ingenio para reinventarse tras quedarse sin empleo.

“Soy estudiante de la tecnicatura en administración de empresas y madre soltera de dos hijos. Hice el curso de barbería cuando me quede sin empleo -era administrativa operativa-, con el fin de poder seguir generando ingresos a mi hogar. Tengo un lugarcito que me armé en mi casa, humilde pero lleno de cariño y ganas de progresar”, resumió esta guerrera.

La pelu en el corazón del Costa Norte es chica pero su corazón gigante. “Siempre me ha gustado ayudar a los demás ya sea con un corte de pelo, una clase particular de alguna materia o con un alimento. Se que hoy cuesta llegar a cubrir todos los gastos por lo que considero que aportando un granito pequeño puedo hacer feliz a algunos padres en un día especial como el egreso de su pequeño/a”, reflexionó con una sonrisa.

Quienes asisten por primera vez a su mini salón de bellezas suelen quedar encantados, no sólo por su ejemplar gesto sino por el trato. “Vivo a metros del complejo La Cancha de Costa Norte, en el sector A por la orilla del río. Es fácil llegar y pasa el cole cerca. Es un espacio humilde, en una parte del comedor de la vivienda. Trato de que la atención sea amigable, que las madres puedan venir, cebarse unos mates, que los chicos jueguen con los míos para distraerse. No es llegar y cortarse el pelo, tiene que generarse un vínculo, entrar en confianza antes, que no sea algo traumático para los chicos”, explica cómo es la previa al corte.

Turnos coordinados, por orden y su poco tiempo libre

Aclara que atiende “bajo la modalidad coordinación de turnos ya que dispongo de poco tiempo entre el estudio y mis hijos". También hace peinados formales e informales, trenzas con o sin extensiones. Y hasta vende "cosas dulces" para ganarse el mango, mientras sigue tirando y enviando CV para conseguir un empleo fijo. “Por ahora, sin mucha suerte”, lamenta.

“Está bravo encontrar laburo, así que fui armando emprendimientos cuando me quedé sin nada”, acota.

No es la primera vez que se destaca por su ayuda desinteresada: “Los cortes en otros lugares están entre 25 y 30 mil pesos, yo lo cobro 18 mil pesos. Pero una ayudita nunca está de más, en el inicio del ciclo lectivo también lanzo esta campaña de cortes gratuitos para los que más los necesitan”.

La solidaridad de Priscila le viene al pelo a muchos vecinos. ¡Gracias!

Su teléfono de contacto: 2996558065