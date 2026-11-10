El padre publicó críticas en un grupo de Sierra Grande, identificó al trabajador de salud y terminó condenado por daño moral.

Criticó a un enfermero en Facebook por la atención de su hijo y ahora deberá indemnizarlo.

Un reclamo por la atención médica de un niño durante una guardia hospitalaria terminó en la Justicia y con una condena económica para su padre. El hombre había expresado su disconformidad en Facebook, pero la publicación terminó en una demanda por daños y perjuicios presentada por un enfermero al que identificó directamente.

El caso ocurrió en Sierra Grande y fue analizado por el Juzgado de Paz local, que finalmente condenó al hombre a indemnizar al trabajador de salud por el daño moral ocasionado por sus publicaciones.

Todo comenzó cuando el padre llevó a su hijo al hospital de Sierra Grande y quedó disconforme con la atención recibida durante una guardia. Después del episodio, decidió contar su experiencia en el grupo de Facebook "Clasificados Sierra Grande, Compra y Venta" .

En el mensaje cuestionó al personal de enfermería y aseguró que habían demorado la atención de su hijo. También sostuvo que les comunicaron que no podían atenderlos porque estaban descansando.

El hombre calificó lo sucedido como una falta de humanidad e invitó a otros usuarios a identificar a los responsables. En esa publicación mencionó por su apellido a uno de los enfermeros.

El trabajador consideró que las expresiones habían perjudicado su honor, su imagen personal y su trayectoria profesional. Por ese motivo, decidió iniciar una acción judicial.

La carta documento y las pruebas que presentó el enfermero

Antes de acudir a la Justicia, el enfermero envió una carta documento para solicitar que el padre eliminara las publicaciones y rectificara sus afirmaciones. Sin embargo, al no obtener la respuesta que esperaba, avanzó con una demanda de menor cuantía.

Durante la primera audiencia, el hombre sostuvo que su hijo había recibido una atención inadecuada. También manifestó arrepentimiento por lo que había publicado y aseguró que no tenía recursos económicos para afrontar una reparación.

Como no lograron llegar a un acuerdo, el proceso continuó con la presentación de pruebas. El enfermero aportó capturas de pantalla de los mensajes y documentación con la que buscó demostrar que las publicaciones habían permanecido visibles durante varios meses.

Además, el juzgado solicitó información a la dirección del hospital sobre posibles reclamos administrativos o sanciones disciplinarias vinculadas con el episodio. El establecimiento informó que no encontró antecedentes de reclamos ni sanciones relacionados con los hechos.

Qué tuvo en cuenta la Justicia para condenarlo

En su análisis, el Juzgado de Paz aclaró que la ausencia de reclamos administrativos o sanciones no permitía demostrar, por sí sola, que la atención médica hubiera sido adecuada ni que todas las afirmaciones del padre fueran falsas.

También reconoció que cualquier persona tiene derecho a expresar críticas sobre la atención recibida en un servicio público de salud. Esa posibilidad está amparada por la libertad de expresión y permite denunciar situaciones que considera irregulares.

Sin embargo, advirtió que ese derecho debe convivir con la protección del honor y la reputación de las personas. Las expresiones difundidas públicamente pueden generar responsabilidades cuando provocan un daño jurídicamente reparable.

Para resolver el conflicto, el juzgado evaluó el contenido de los mensajes, la identificación del enfermero, el alcance de la publicación dentro de una comunidad local y el tiempo durante el cual permaneció disponible.

El padre tampoco se presentó a una segunda audiencia, pese a haber sido notificado. Finalmente, el Juzgado de Paz de Sierra Grande resolvió condenarlo a indemnizar al enfermero por daño moral, al considerar que las publicaciones habían afectado su honor y reputación profesional.