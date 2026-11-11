El hospital de Cinco Saltos triplicó su capacidad: cómo es la histórica ampliación

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó el miércoles 10 el acto oficial de inauguración de la ampliación integral del Hospital de Cinco Saltos . La obra marca un hito en la infraestructura sanitaria regional al multiplicar por tres la capacidad del establecimiento y renovar completamente sus servicios para la comunidad local y ciudades aledañas.

Las remodelaciones ejecutadas transformaron la estructura edilicia, que pasó de 1.900 a 5.500 metros cuadrados . La inversión del Gobierno de Río Negro superó los $10.900 millones en materia edilicia, a los que se sumaron más de $433 millones destinados a la incorporación de equipamiento técnico y mobiliario de última generación.

El renovado centro de salud cuenta con 58 camas , tres quirófanos y más de 20 consultorios externos. Además, se sumaron áreas específicas para internación clínica, pediátrica y ginecológica, sectores especializados de endoscopía y esterilización, y un renovado servicio de emergencias para responder a la creciente demanda de la zona.

Durante la ceremonia, donde estuvo acompañado por el intendente local Enrique Rossi, el mandatario provincial resaltó el nivel técnico alcanzado. "Hoy, el nivel técnico que tiene la infraestructura hospitalaria de Río Negro es de las mejores del país: edificios pensados para el uso y la tecnología que tienen que tener y pensados para las futuras expansiones", afirmó Weretilneck.

En ese marco, el Gobernador enfatizó la labor diaria del equipo de salud: "La salud sin la pasión de sus trabajadores no tiene ningún sentido, porque esencialmente el curar y el prevenir tiene que ver con un trabajo de personas que dan lo mejor durante todos los días".

Impacto regional y alcance prestacional

Por su parte, el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, subrayó que el establecimiento funciona como nodo central de una red asistencial que abarca ocho centros de atención primaria de la salud. "Este salto en calidad, en atención médica y en infraestructura no debe perder la esencia de lo que fue, de la respuesta que ha dado la salud para el desarrollo de esta sociedad, para el desarrollo de esta ciudad, para su crecimiento", puntualizó el funcionario.

El director del centro asistencial, Fabián Pérez, valoró que las tareas de remodelación se llevaron a cabo sin interrumpir la atención. Al detallar el nivel de actividad, precisó que en lo que va del año se atendió a más de 30.000 pacientes por guardia, y se realizaron más de 2.000 ecografías y 2.800 análisis de laboratorio. Asimismo, anticipó que se avanza en la puesta en marcha del servicio de mamografías y la compra de instrumental para punciones mamarias.

A su turno, el jefe comunal Rossi remarcó la importancia de la respuesta gubernamental al crecimiento demográfico de la localidad: "Todo esto es para nosotros y es muy importante, por eso quiero agradecer a Alberto Weretilneck por hacer esto posible".

La jornada contó además con la presencia del intendente de Contralmirante Cordero, Horacio Zúñiga, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, junto a legisladores y referentes locales.