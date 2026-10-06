Médica trucha: archivaron las denuncias por las muertes, pero continúa la causa federal

Las denuncias cuestionaban la atención que recibieron seis pacientes antes de morir. Luego de los análisis e informes forenses se confirmó que no se halló un nexo claro entre la actuación de Marzano y los fallecimientos.

Este martes la Justicia provincial archivó las actuaciones abiertas por seis muertes de pacientes que habían sido atendidos por Mariela Fernanda Marzano . Se trata de la mujer que ejerció durante casi seis años como médica en Río Negro y cuya documentación profesional es investigada actualmente por la Justicia Federal.

A partir de las denuncias, la investigación buscó determinar si la actuación de Marzano había tenido alguna relación con las seis muertes. El médico forense Diego Ariel Bustos analizó cada caso a partir de las historias clínicas y la documentación reunida.

Los informes no encontraron elementos que permitieran establecer que la actuación de Marzano hubiera sido determinante en alguna de las seis muertes. Con esos dictámenes y el resto de la evidencia reunida, la Fiscalía Nº 6 , a cargo de María Victoria Bou Abdo, dispuso el archivo de las actuaciones el 18 de septiembre.

Qué encontraron los informes en los seis casos

Uno de los pacientes había atravesado una pancreatitis grave, que se complicó con sepsis y falla de varios órganos. El informe no encontró un nexo causal entre la intervención de Marzano y la muerte.

Otro paciente había sido sometido a una cirugía oncológica compleja y posteriormente sufrió graves complicaciones. El análisis no encontró evidencias para relacionar las intervenciones de Marzano con el fallecimiento y señaló que las medidas terapéuticas adoptadas se ajustaron a las prácticas indicadas.

En un tercer caso, una paciente padecía EPOC severo y neumonía y atravesó un deterioro que no respondió al tratamiento. Bustos concluyó que la intervención de Marzano no había sido determinante para ocasionar su muerte.

El caso de la médica trucha

Marzano ingresó al hospital de Roca en 2020, en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus. Presentó un diploma de la Universidad de los Andes, de Venezuela. A fines de 2025 presentó un diploma de especialista en terapia intensiva que hizo ruido entre sus compañeros: había reprobado dos veces en el examen y les aseguró que rindió libre.

Las sospechas llegaron a Salud y bastó una comunicación con la universidad venezolana para descubrir la irregularidad. La universidad aseguró que no hay registros de Marzano como egresada. Y detalló que toda la información del título es correcta, pero corresponde a otro estudiante.

El Gobierno inhabilitó la licencia que le había otorgado a Marzano y la denunció ante la Justicia. La mujer, oriunda de Roca, fue detenida y luego liberada con pautas de conducta. Se espera que la Fiscalía la acuse formalmente esta semana. Mientras tanto, la mujer sumará una primera denuncia de particulares damnificados.