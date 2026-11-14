Argentina LNG avanza en Río Negro: más de 1.600 personas participaron de encuentros sobre el megaproyecto energético

YPF reunió a vecinos, estudiantes, empresarios y organizaciones en distintas localidades para abordar oportunidades laborales, capacitación e impacto ambiental.

YPF llevó delante encuentros con organizaciones y comunidades que serán parte del proyecto Argentina LNG en Río Negro.

El desarrollo del proyecto Argentina LNG en Río Negro continúa sumando instancias de participación comunitaria. Más de 1.600 personas formaron parte de jornadas informativas organizadas por YPF en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de acercar información sobre la iniciativa energética.

Las actividades se desarrollaron en San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas , donde representantes de instituciones, organizaciones sociales, sectores productivos y vecinos participaron de encuentros destinados a conocer los alcances del proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) .

La iniciativa forma parte de una estrategia de relacionamiento territorial impulsada por la compañía, que busca fortalecer los vínculos con las comunidades cercanas al emprendimiento y generar espacios de intercambio sobre las oportunidades económicas, laborales y ambientales.

Durante las jornadas, especialistas de distintas áreas técnicas respondieron consultas vinculadas con el desarrollo de la infraestructura, las posibilidades de incorporación de proveedores regionales y los mecanismos de seguimiento ambiental previstos para las diferentes etapas del proyecto.

Capacitación y empleo: uno de los principales ejes de Argentina LNG

Uno de los aspectos centrales de los encuentros estuvo relacionado con la formación de trabajadores y el desarrollo de capacidades locales, especialmente ante la posibilidad de que el emprendimiento genere nuevas demandas laborales en distintas especialidades técnicas.

En ese marco, YPF y Fundación YPF, junto con representantes de la Secretaría de Energía de Río Negro, impulsaron reuniones con estudiantes y autoridades educativas de escuelas técnicas de San Antonio Oeste, Comallo y Sierra Grande.

Estas actividades reunieron aproximadamente a 260 participantes, quienes pudieron conocer las necesidades de capacitación asociadas a los perfiles profesionales que podrían requerirse durante las distintas etapas de construcción, operación y desarrollo del proyecto energético.

También participaron personas que actualmente reciben capacitación en los Centros de Formación Integral y Continua (CFIC), instituciones que forman parte del entramado educativo y de preparación laboral vinculado con las necesidades productivas de la región.

El impacto ambiental del proyecto y las consultas de las organizaciones

Otro de los temas abordados durante las jornadas fue el impacto ambiental de Argentina LNG, una cuestión que formó parte de los intercambios entre representantes de organizaciones civiles, especialistas técnicos, organismos provinciales y miembros del ámbito académico.

Según informó la compañía, durante estas reuniones se compartieron detalles sobre los estudios ambientales en curso, las evaluaciones vinculadas con el emprendimiento y los mecanismos previstos para realizar un seguimiento de los diferentes aspectos asociados a su desarrollo.

La participación de especialistas permitió responder consultas directamente y explicar los procedimientos técnicos relacionados con la iniciativa. Estos encuentros también buscaron establecer canales de comunicación con las organizaciones interesadas en conocer las características del proyecto.

Proveedores, sindicatos y organizaciones participaron de las reuniones

La agenda de divulgación también incluyó encuentros con cámaras empresarias, proveedores locales, sindicatos portuarios y representantes de distintos sectores productivos, interesados en conocer las oportunidades que podrían surgir a partir del avance del emprendimiento energético.

Entre los participantes estuvieron además pulperos, instituciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales, quienes pudieron plantear inquietudes relacionadas con la vinculación del proyecto con las actividades económicas y comunitarias existentes.

También participaron organismos vinculados con la seguridad y la respuesta ante emergencias, entre ellos Bomberos Voluntarios, hospitales zonales, Prefectura Naval Argentina, Policía de Río Negro y Gendarmería Nacional, como parte del intercambio institucional.

Horacio Marín, CEO de YPF, durante la CERAWeek en Houston, donde expuso los avances del proyecto Argentina LNG.

YPF busca fortalecer el diálogo con las comunidades de Río Negro

Desde YPF destacaron que las jornadas forman parte de un proceso sostenido de divulgación, orientado a garantizar el acceso a información directa sobre Argentina LNG y promover espacios de escucha con los diferentes actores territoriales.

La empresa priorizó la presencia de profesionales de ingeniería, ambiente y desarrollo de proveedores, junto con especialistas de otras disciplinas, para que las consultas recibieran respuestas de quienes intervienen directamente en la planificación y evaluación del emprendimiento.

Además, se abordaron posibles iniciativas de inversión social, acciones de acompañamiento a instituciones comunitarias y oportunidades de desarrollo local, aspectos que la compañía incorporó a su agenda de relacionamiento con las localidades vinculadas al proyecto.