Orgullo cipoleño: una escuela de la ciudad buscará llegar a las Olimpíadas Nacionales de Filosofía

La ESRN 124 será parte de la instancia provincial que reunirá a 12 jóvenes. El ganador viajará a Tucumán para competir en la etapa nacional.

Un estudiante cipoleño buscará avanzar en la representación de la provincia en en la Olimpiadas Nacionales de Filosofía.

Doce estudiantes de distintos puntos de Río Negro se preparan para afrontar una instancia decisiva de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina . Entre los establecimientos que lograron avanzar aparece una escuela de Cipolletti , que tendrá representación en la competencia provincial.

La definición se desarrollará el martes 6 de octubre en Viedma , donde los participantes expondrán sus trabajos ante un jurado. Solamente uno conseguirá el pase para representar a la provincia en la instancia nacional prevista para noviembre en San Miguel de Tucumán .

Entre los doce estudiantes clasificados se encuentra un representante de la ESRN 124 de Cipolletti. Su presencia permitirá que la ciudad tenga participación en una jornada que reunirá a jóvenes provenientes de establecimientos educativos de cinco localidades de la provincia.

El encuentro se realizará en la Legislatura de Río Negro y constituye una nueva etapa de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina, certamen que a nivel nacional se encuentra organizado por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Omar Novoa

Una escuela de Cipolletti entre las clasificadas

Llegar hasta esta instancia implicó atravesar diferentes etapas. Los doce estudiantes que viajarán a Viedma consiguieron su clasificación después de superar previamente las jornadas escolares e interescolares realizadas en diferentes ciudades rionegrinas durante el desarrollo de la competencia.

Además de la ESRN 124 de Cipolletti, participarán estudiantes de las ESRN 123 y 37 y del Instituto Dante Alighieri, todos establecimientos de Bariloche. También habrá representantes provenientes de las ESRN 10 y 30 de El Bolsón.

Allen tendrá presencia mediante un estudiante del Instituto Santa Catalina. La nómina se completa con los representantes de Viedma, ciudad que además funcionará como sede de esta instancia y tendrá tres participantes durante la jornada del próximo martes.

Dos de los representantes de la capital provincial pertenecen al Colegio Paulo VI, mientras que el restante llegará desde la ESRN Padre Juan Edmundo Vecchi. De esta manera, serán doce los jóvenes que buscarán quedarse con la clasificación nacional.

Cómo será la jornada en la Legislatura

De acuerdo con el cronograma establecido por la organización, las actividades comenzarán temprano. La acreditación de los estudiantes está programada para las 8 y posteriormente se realizarán las palabras de bienvenida del vicegobernador de Río Negro y la apertura formal.

Las exposiciones comenzarán desde las 9 y ocuparán buena parte de la mañana. Cada participante contará con un bloque de 15 minutos para desarrollar su presentación, mientras el jurado seguirá cada una de las intervenciones antes de adoptar la decisión final.

El esquema contempla distintos intervalos durante las presentaciones. En uno de esos espacios se realizará también la entrega de un certificado correspondiente a la declaración de interés cultural destinada a la directora del Colegio Paulo VI de Viedma.

Una vez terminadas las doce exposiciones, llegará el momento central de la competencia. Entre las 12.45 y las 13, el jurado tendrá previsto deliberar para definir quién será el estudiante elegido para representar a Río Negro en la próxima instancia.

Posteriormente se desarrollará la entrega de certificados a los participantes y el cierre formal de la jornada. Para los estudiantes, será la culminación de un recorrido iniciado en sus propias escuelas y continuado luego mediante las diferentes etapas clasificatorias.