El Balseiro busca estudiantes y jóvenes profesionales para sus becas 2027: cómo postularse

La convocatoria está destinada a universitarios y recién graduados. Los seleccionados realizarán una experiencia de investigación durante febrero en Bariloche.

El Instituto Balseiro mantiene abierta la convocatoria para acceder a las Becas de Verano 2027 , una propuesta destinada a estudiantes avanzados y jóvenes profesionales de carreras vinculadas con las ciencias y las ingenierías de universidades argentinas.

Las inscripciones comenzaron el 18 de septiembre y permanecerán disponibles hasta el próximo 11 de octubre de 2026 . Los seleccionados tendrán la posibilidad de desarrollar durante febrero una experiencia intensiva de investigación e innovación en San Carlos de Bariloche .

El programa busca que los participantes puedan incorporarse temporalmente a grupos científicos, familiarizarse con técnicas experimentales y establecer vínculos con investigadores del Instituto Balseiro, el Centro Atómico Bariloche ( CAB ) y la Fundación Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud ( INTECNUS ).

Quiénes pueden postularse a las Becas de Verano

La convocatoria está dirigida a estudiantes de carreras universitarias de grado relacionadas con las ciencias, como Física, Química o disciplinas afines, además de diferentes ramas de las ingenierías. Para anotarse deberán cumplir una serie de condiciones académicas.

En el caso de los estudiantes, deberán contar con al menos el 75% de la carrera aprobada al 1 de octubre de 2026. También podrán participar profesionales que hayan egresado de esas mismas disciplinas después del 1 de febrero de este año.

La edición 2027 está destinada exclusivamente a estudiantes y graduados de universidades argentinas. Como ocurre tradicionalmente, se espera una importante cantidad de interesados: habitualmente se reciben entre 200 y 300 postulaciones para ingresar al programa.

La experiencia se desarrollará entre el 1 y el 26 de febrero de 2027 en Bariloche. Durante ese período, los seleccionados realizarán trabajos de investigación o innovación dentro de laboratorios pertenecientes al Instituto Balseiro, el Centro Atómico Bariloche e INTECNUS.

Los primeros dos días estarán destinados a recorrer las instalaciones y conocer las diferentes propuestas disponibles. Posteriormente, cada participante deberá elegir uno de los proyectos y comenzará a desarrollarlo acompañado por profesionales responsables durante el resto de la estadía.

Al finalizar el programa, los becarios deberán presentar un informe sobre el trabajo desarrollado y elaborar un póster en el que expondrán los resultados alcanzados durante la experiencia, como cierre del proceso de investigación realizado durante febrero.

La experiencia de quienes participaron del programa

La edición 2026 contó con diez estudiantes y graduados recientes provenientes de distintas provincias. Entre ellos estuvo Baltasar Fernández, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del Sur, quien se incorporó al Laboratorio de Propiedades Mecánicas. “Es una experiencia muy positiva, tanto en lo académico como en lo social y humano. En el laboratorio uno ve cosas que en la universidad aparecen de forma teórica, y acá están”, destacó Fernández sobre su paso por Bariloche.

Guadalupe Paz, graduada de la Licenciatura en Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto, realizó actividades en el Laboratorio de Física de Superficies y también valoró la posibilidad de acceder a infraestructura científica diferente a la disponible habitualmente. “Una experiencia muy enriquecedora, sobre todo por la posibilidad de trabajar en un laboratorio que en mi universidad no existe y de conocer muchos otros espacios de investigación”, sostuvo la joven profesional tras participar de la edición anterior.

Lucero Delugo, oriunda de Corrientes y próxima a graduarse de la Licenciatura en Física, se incorporó al Laboratorio de Cavitación y Biotecnología. Allí destacó especialmente el contacto directo con las diferentes etapas que demanda un experimento científico. “Lo que más me gustó es hacer las mediciones, tener que ajustar el experimento, modificar cosas cuando algo no funciona”, explicó Delugo acerca de una experiencia que permite trasladar los conocimientos adquiridos durante la carrera al trabajo práctico.

Qué gastos cubren las becas

El Programa Becas de Verano se desarrolla mediante la Secretaría de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro, institución que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO).

Para quienes resulten seleccionados habrá becas de alojamiento, además de un cupo limitado de ayudas económicas destinadas a cubrir gastos de manutención y los traslados desde y hacia Bariloche. La participación no tiene costo de matrícula.

Desde la organización recomendaron que, al momento de inscribirse, cada postulante analice sus posibilidades de afrontar parte de los gastos, debido a que las becas destinadas a manutención y transporte son limitadas y no necesariamente alcanzarán a todos los seleccionados.

El proceso de selección se desarrollará durante los próximos meses y los resultados serán comunicados durante la primera quincena de diciembre de 2026. De esta manera, los elegidos tendrán varias semanas para organizar su estadía en Bariloche.