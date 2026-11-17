Las firmas presentaron sus ofertas para ejecutar el proyecto, que contempla una inversión de $248,5 millones. El Municipio anticipó cuándo comenzarían los trabajos.

Cinco empresas se presentaron para ejecutar la remodelación y puesta en valor del Fortín Primera División en Cipolletti.

El Municipio de Cipolletti dio un nuevo paso para recuperar uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N°26/26 , destinada a la remodelación y puesta en valor del histórico Fortín Primera División , construido en 1879 y ubicado en la intersección de las rutas nacionales 22 y 151.

La iniciativa contempla una inversión oficial de $248,5 millones y busca transformar el inmueble en un museo dedicado al patrimonio histórico local . Cinco empresas presentaron sus propuestas para ejecutar los trabajos de restauración, que tendrán un plazo de cuatro meses.

Desde la Secretaría de Obras Públicas confirmaron que, tras la apertura de sobres, comenzará la evaluación legal y técnica de las ofertas. La adjudicación podría concretarse dentro de los próximos 20 días, mientras que el inicio de los trabajos está previsto aproximadamente para dentro de 60 días.

Cinco empresas compiten

Las firmas que participaron de la convocatoria fueron E&F Servicios, Rutas del Valle SAS, PI Group SRL, OM Energy SAS y QTH SRL. Todas presentaron sus propuestas para intervenir el inmueble histórico y acondicionar sus espacios exteriores.

Ahora, el Municipio deberá analizar la documentación y los aspectos técnicos de cada oferta antes de definir qué empresa ejecutará el proyecto. La presentación de propuestas no implica una adjudicación automática de los trabajos.

Según el cronograma estimado, una vez completado el proceso administrativo se avanzará con la contratación. La obra tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses corridos, durante los cuales se realizarán tareas de recuperación edilicia y adecuación funcional.

Cómo será el nuevo museo histórico de Cipolletti

El proyecto contempla la restauración de aproximadamente 110 metros cuadrados correspondientes al edificio existente. Además, se intervendrán otros 580 metros cuadrados de espacios exteriores, donde se realizarán trabajos de acondicionamiento, circulación y parquización.

Uno de los principales objetivos será conservar la identidad arquitectónica del Fortín Primera División, respetando su carácter histórico e incorporando mejoras que permitan utilizarlo como espacio cultural, con condiciones adecuadas de funcionamiento, mantenimiento y seguridad.

Las tareas incluirán la reparación de techos, muros, revoques, pisos, cielorrasos y carpinterías, además de la renovación de terminaciones y pintura. También se recuperarán elementos originales de madera que forman parte de la construcción.

Estefania Petrella

Entre las modificaciones previstas figura el reemplazo de puertas y ventanas por carpinterías de PVC símil madera. Esta solución buscará incorporar materiales actuales sin alterar significativamente la apariencia tradicional que caracteriza al inmueble.

El futuro museo también contará con muebles expositores integrados a los muros, destinados a organizar los sectores de exhibición. La propuesta permitirá adaptar los ambientes existentes a su nueva función sin perder las características del edificio.

Nuevas instalaciones y recuperación de los espacios exteriores

La intervención incluye la renovación de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización. Se incorporará iluminación general y específica para destacar los espacios expositivos, junto con tableros, canalizaciones y protecciones necesarias para garantizar condiciones seguras.

En el exterior se trabajará sobre rejas, cerramientos, veredas, senderos y sectores de circulación. También se ejecutarán reparaciones, nivelaciones, terminaciones y pintura, acompañadas por tareas de parquización para mejorar la integración del edificio con su entorno.

La recuperación del Fortín Primera División de Cipolletti apunta a preservar una construcción de 1879 y darle una nueva función pública. El proyecto busca convertir este inmueble histórico en un espacio de difusión y encuentro con el pasado de la ciudad.