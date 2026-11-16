El Wacha fue el más aplaudido por la gente antes de la goleada frente a Antoniana y agradeció el afecto recibido.

En la tarde del domingo, la voz del estadio nombró uno por uno a los titulares de Cipolletti . Esta vez, con una pausa más pronunciada para que cada jugador recibiera el afecto del público y, en un contexto donde todo es entusiasmo, el más aplaudido fue Andrés Almirón.

El chaqueño jugó con la "7" en la espalda y la "8" le quedó a Nicolás Trejo excepcionalmente. El "Wacha" volvió a estar disponible tras la expulsión en la final contra San Martín de Formosa y demostró su influencia anotando el último de los tres tantos del albinegro sobre Juventud Antoniana de Salta.

El pase a semifinales por el segundo ascenso nunca estuvo en riesgo y La Visera volvió a ser una fiesta, con las tribunas colmadas.

Omar Novoa

"Siempre recalco que la gente de Cipolletti está loca. Por el club, por la institución, por los colores, por todo. Que nos vengan a acompañar muchísima gente a jugar de local nos hace muy fuertes. Sabemos que la gente de Cipo es un plus para los jugadores. Agradecerles porque se toman el tiempo de venir a alentar. Lo mismo pasó en Córdoba: fueron, hicieron unos cuantos kilómetros. Terminó el partido, habían el partido y ellos seguían y seguían. Eso nos da ganas de seguir. El miércoles, cuando volvimos a entrenar nos hicieron saber que estaban con nosotros. Creo que tenemos que jugar por ellos, porque vienen día a día, trabajan acá, arreglan las tribunas, hacen rifas, hacen lo que sea para comprar su entrada y creo que nosotros tenemos devolverle adentro de la cancha", dijo Almirón en el campo de juego a LM Cipolletti.

Luego del pase de Brandon Obregón, esquivó al arquero y tocó la pelota a la red para volver a festejar con la camiseta albinegra. Fue el sexto en el campeonato para el futbolista norteño, que transita su segunda temporada en el club rionegrino.

Omar Novoa

"Me gané el cariño de la gente jugando, corriendo y metiendo, es lo que me caracteriza. Gracias a Dios volví a jugar y volví al gol después de la expulsión y la gente me apoya como el primer partido. Tengo que agradecer muchísimo porque muchos me abrieron las puertas de su casa, me invitaron muchas cosas y la victoria de hoy es para ellos", agradeció.

Con la humildad que lo caracteriza y a fuerza de buenas actuaciones, se ganó su lugar en la cancha, tanto con Daniel Cravero de técnico como ahora con Fabián Enríquez. Entre su personalidad y el despliegue que muestra cada partido, los hinchas también le demuestran su afecto, más allá de aquel error circunstancial que derivó en la roja de la final en Córdoba.

"Le tomé un gran cariño al club y a la gente. Vine acá, no me conocía, nadie, de a poco me fui ganando mi espacio, fui haciendo mi nombre. Hoy defender esta camiseta me llena de orgullo, en el momento que estamos, ojalá podamos llegar a otra final. En algún momento se nos va a dar", finalizó Almirón.

El próximo domingo, Cipo visitará a Sarmiento de La Banda, por las semifinales del Federal A, camino al segundo ascenso.