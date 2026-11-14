Explota La Visera: Cipolletti va por el pase a las semifinales a cancha llena

El Albinegro vuelve a su casa tras un mes para enfrentar a Juventud Antoniana en la vuelta de los cuartos de final de la Reválida. Le alcanza hasta perdiendo por la mínima.

Cipolletti sigue en competencia y vuelve a reencontrarse con su gente este domingo en La Visera para recibir a Juventud Antoniana de Salta por los cuartos de final de la Reválida . En la ida, el Albinegro consiguió una importante ventaja con un gol de Yago Piro sobre el final. El conjunto rionegrino tiene la ventaja deportiva en la llave. Este será el tercer duelo del año entre ambos y el primero en Cipolletti.

A partir de las 15 , comenzará a rodar la pelota tras la orden de Franco David Morón en el escenario de la calle O'Higgins . El juez oriundo de General Pico contará con la asistencia de Oscar Bono y Cristian Pasquettin mientras que Leandro Gatica completará el cuerpo arbitral.

El pampeano dirigió en seis oportunidades a Cipolletti , y en cinco ocasiones el Albinegro se llevó la victoria. La última vez, en La Visera de Cemento , fue durante esta temporada, en la fecha 8 de la etapa Regular. Aquella tarde el Capataz cayó por la mínima ante Juventud Antoniana de San Luis .

Con respecto al Santo, lo dirigió en una oportunidad durante este año. Fue por la vuelta de los 16avos de final de la Reválida en Mendoza. Allí Huracán Las Heras venció por la mínima al Juventud pero no le alcanzó para eliminarlo. El global quedó en manos del equipo salteño por 3 a 1.

De cara a este duelo, Fabián Enríquez recupera a dos jugadores importantes para el funcionamiento del equipo. Andrés Almirón cumplió con la fecha de suspensión y Maximiliano López regresará luego de un desgarro que lo tuvo alejado de la convocatoria en las últimas semanas. Gonzalo Lucero por su parte, estará ausente en el duelo de vuelta y el cuerpo médico lo resguarda para las posibles semifinales.

En cuanto al conjunto dirigido por Sergio Maza, se trasladó al Alto Valle en avión, algo que fue anunciado con anticipación. Con ello evitaron el traslado de 36 horas en colectivo. Desde lo futbolístico, Maza perdió a dos jugadores por expulsiones, el lateral izquierdo, Ignacio Sanabria y el arquero Facundo Sanabria.

Esta será la tercera oportunidad en la que se enfrentarán en el año, la primera fue en la fecha 9 del Nonagonal en Salta, donde Cipolletti se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Andrés Almirón y Nicolás Peralta. En la ida de los cuartos de final, otra vez en el Fray Honorato Pistoia, la victoria fue para el Albinegro por 1 a 0 con gol de Yago Piro.

La última vez que se enfrentaron en La Visera fue el 28 de mayo de 2017, por los octavos de final por el segundo ascenso. En una llave de ida y vuelta, la definición se dio en La Visera. Luego de un empate 0 a 0 durante los 90 minutos, la serie se resolvió desde los doce pasos.

La victoria fue 3 a 1 por penales para los dirigidos por Henry Homann. Matías Alasia fue la figura al contener dos penales. Marcos Lamolla erró el primero, Gastón Valente y Germán Weinner convirtieron y le dejaron la definición a Lucas Mellado.

El encuentro tendrá la transmisión oficial a través de LPF Play, para acceder al encuentro, la app requiere de una suscripción de $15.000. FM Master 105.5 tendrá su transmisión radial mientras que LU19 y Canal 10, harán lo propio mediante radio y televisión pero con las imágenes de la tribuna.

Partidos de vuelta en la Reválida del Federal A

Este domingo, serán tres partidos para completar la llave y habrá uno restante el martes. Este fin de semana, en Mar del Plata, Alvarado recibirá a Sarmiento de La Banda a las 16. En la ida, los santiagueños se quedaron con la victoria por 1 a 0.

En Chivilcoy, Gimnasia y Esgrima recibirá a Douglas Haig a partir de las 17. La ida en Pergamino fue para el Fogonero por la mínima.

El próximo martes en Bahía Blanca se completará el cuadro de los cuartos de final en Bahía Blanca. En el Roberto Carminatti, Olimpo enfrentará a Kimberley a partir de las 20:15. La ida en Mar del Plata finalizó 1 a 1.