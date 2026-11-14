Por agua, tierra y a caballo: así buscan a Alejandro Atero en Cipolletti

Este sábado se retomaron los rastrillajes para dar con el paradero del joven de 23 años, desaparecido desde el jueves.

El operativo de búsqueda de Alejandro Atero , el joven de 23 años que desapareció el jueves tras ingresar al río Negro , continúa este sábado 14 de noviembre en Cipolletti . Las autoridades retomaron los rastrillajes luego de varias jornadas sin resultados positivos para establecer su paradero.

La búsqueda se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre distintas fuerzas de seguridad, que despliegan personal tanto en el agua como sobre las costas. El objetivo es ampliar la cobertura de los sectores donde podría encontrarse el joven desaparecido.

La subcomisario María Eugenia Villanueva , de la Comisaría Cuarta de Cipolletti , confirmó a LM Cipolletti que este sábado se reanudaron las tareas con la participación de efectivos policiales, personal especializado y equipos de Prefectura Naval Argentina.

“Este sábado 14 de noviembre se retomó en Cipolletti el operativo de búsqueda del joven que fue visto por última vez al ingresar al río. Personal de Prefectura Naval Argentina realiza la búsqueda en el agua, mientras que efectivos de la Comisaría Cuarta recorren a pie la ribera. En los sectores más anegados de la costa, personal de la Brigada Rural y Montada realiza recorridas a caballo”, detalló Villanueva.

Cómo continúa el operativo de búsqueda en el río Negro

El despliegue de este sábado contempla diferentes modalidades de rastrillaje, de acuerdo con las características del terreno. Mientras Prefectura Naval Argentina concentra sus tareas en el cauce, los efectivos policiales inspeccionan distintos sectores de la ribera.

Por su parte, la Brigada Rural y Montada interviene en aquellos lugares donde las condiciones del terreno dificultan el desplazamiento a pie. Los recorridos a caballo permiten avanzar por zonas anegadas y ampliar las tareas de inspección costera.

La combinación de estas modalidades busca abarcar tanto los sectores accesibles desde tierra como aquellos que requieren otro tipo de desplazamiento. El operativo mantiene así diferentes frentes de búsqueda para intentar localizar al joven de 23 años.

Hasta la información confirmada durante la mañana de este sábado, no se habían comunicado resultados positivos sobre el paradero de Alejandro Artero. Las tareas continúan después de los procedimientos realizados desde que se conoció su desaparición.

Qué pasó con Alejandro Artero en la Isla Jordán

La desaparición ocurrió durante la tarde del jueves 12 de noviembre, cuando Alejandro Atero se encontraba compartiendo una jornada recreativa con su novia, de 19 años, y un amigo en un sector del río Negro.

El episodio se registró detrás del barrio Labraña, en las inmediaciones de la chacra Ferrabut, dentro de la zona de Isla Jordán. Se trata de un sector ribereño que no cuenta con servicio de guardavidas.

De acuerdo con los testimonios recogidos inicialmente, los tres jóvenes habían ingresado al agua pese a que ninguno sabía nadar. En esas circunstancias, la novia de Artero perdió estabilidad y comenzó a tener dificultades para mantenerse a salvo.

El joven de 23 años consiguió asistir a su pareja para que pudiera salir del sector peligroso. Sin embargo, inmediatamente después fue arrastrado por la corriente del río Negro y desapareció de la superficie.

Sebastián Fariña Petersen

Los primeros rastrillajes y la intervención policial

El operativo comenzó alrededor de las 15 del jueves, luego de varios llamados de emergencia que alertaron sobre una persona con dificultades para salir del agua. Desde entonces, distintas instituciones participan de las tareas para encontrarlo.

Durante las primeras jornadas intervinieron Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Río Negro. También se utilizaron embarcaciones para recorrer el cauce y ampliar la búsqueda en el sector donde ocurrió la desaparición.

Alejandro Atero tiene 23 años y es oriundo de Puerto Madryn. Según la descripción difundida por las autoridades, es alto, de contextura delgada, cabello negro con rulos y no posee tatuajes. Al desaparecer vestía un pantalón corto verde.

La investigación también incluyó declaraciones testimoniales de su pareja y de un vecino que escuchó los pedidos de auxilio. Mientras tanto, el operativo continúa concentrado en encontrar al joven, cuyo paradero sigue siendo desconocido.