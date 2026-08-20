Cobarde agresión: Detuvieron a un joven de 24 años por atacar a piñas a una mujer de 74

Ocurrió en una terminal de colectivos del Alto Valle. Dos pasajeros frenaron al violento y lo entregaron a la Policía.

Un joven de 24 años fue detenido en la terminal de colectivos de General Roca por agredir a una mujer de 74 años, a quien le causó heridas en el rostro.

Un repudiable hecho se produjo durante la madrugada de este jueves, en el que una señora de 74 años de edad fue agredida a golpes por un joven de 24 años y debió recibir atención médica. El ataque se registró en la terminal de ómnibus de General Roca , y generó una fuerte conmoción entre las personas que se encontraban allí.

Fuentes policiales informaron la mujer se encontraba en la zona del acceso del establecimiento, donde se acercó el sujeto y le propinó varios golpes de puño en la cara, sin que inicialmente "se conociera el motivo de la agresión”, se precisó.

El sujeto se había retirado luego de la terminal, pero volvió y fue reducido por dos pasajeros que intervinieron al advertir lo ocurrido.

Poco después arribó personal de la Comisaría 3º, que tomó intervención y procedió a identificar y detener al hombre. La mujer, que quedó con lesiones visibles en el rostro, fue asistida en el lugar por personal sanitario, que realizó curaciones por un traumatismo facial. Posteriormente, radicó una denuncia por lo sucedido, mientras que también fueron entrevistados el conductor del colectivo y los pasajeros que intervinieron en el episodio.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el hombre quedó aprehendido y fue trasladado a la dependencia policial, en el marco de una causa caratulada como "lesiones". Además, se dispuso solicitar sus antecedentes penales y aguardar nuevas directivas de la Justicia.

Arrebatadores detenidos tras persecución policial

En otro episodio policial sucedido en General Roca, dos hombres fueron aprehendidos luego de una persecución con patrulleros tras una serie de alertas por presuntos intentos de robo cometidos por personas que se movilizaban en una moto azul, informaron fuentes de la fuerza.

El operativo, que estuvo a cargo de efectivos de la Comisaria 31º, se inició cuando una mujer informó que había observado a dos hombres a bordo de una moto, quienes habrían forcejeado con una pareja con intenciones de robo. Poco después, otro llamado alertó sobre un supuesto intento de sustracción de una bicicleta en la zona de calle Río Negro y Del Libertador, y también señalaban a un duo de motociclistas en un rodado similar.

Mientras realizaban recorridas por el sector, los policías observaron una moto de 110 cc, precisamente con dos ocupantes. El vehículo circulaba a alta velocidad y en contramano. Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron la moto y huyeron a pie, iniciándose una persecución que finalizó en el Núcleo 11.

En el lugar, los efectivos lograron aprehender a los dos hombres luego de solicitar apoyo a otras unidades, debido a la presencia de personas que intentaban favorecer la huida de los prófugos. La moto fue secuestrada y trasladada para las diligencias correspondientes. Durante el procedimiento, un empleado policial resultó lesionado tras un forcejeo.

Posteriormente, una mujer realizó una denuncia y manifestó que los mismos hombres habrían intentado arrebatarle un bolso con pertenencias y mercadería. La Fiscalía de turno dispuso que ambos permanecieran detenidos por tentativa de robo, además de ordenar la intervención del Gabinete de Criminalística y la solicitud de antecedentes.