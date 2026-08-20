Pablito Castillo busca bailarines en Cipolletti antes de su gran show en la ciudad

El humorista con millones de seguidores convoca a profesores y alumnos de zumba y urbano, previo a su presentación en la ciudad.

El influencer y artista, se presentará en Cipolletti en los próximos días.

El humorista y creador de contenidos Pablito Castillo , uno de los influencers más importantes del país , lanzó una convocatoria especial en Cipolletti . El artista busca profesores y alumnos de zumba y baile urbano para sumar a su próxima presentación en la ciudad, generando expectativa entre sus seguidores locales.

A través de sus redes sociales, Castillo compartió un mensaje directo: "Busco en Cipolletti profes / alumnos de zumba y urbano! Repórtense". La publicación generó una rápida respuesta de cipoleños que comenzaron a comentar y etiquetar a bailarines locales.

El alcance del pedido no es menor. Castillo reúne más de 4,3 millones de seguidores en Facebook, 7,4 millones en Instagram y 9 millones en TikTok, cifras que posicionan a Cipolletti en el radar de una audiencia masiva a nivel nacional e internacional.

Quién es Pablito Castillo y por qué genera tanto impacto

Pablito Castillo es considerado uno de los actores pioneros en redes sociales del país, con más de 20 millones de seguidores en el conjunto de sus plataformas. Su popularidad creció a partir de personajes icónicos como La Pelo y el Sugar, presentes en sketches virales junto a figuras internacionales.

Tras una exitosa temporada de estreno en Villa Carlos Paz, el artista se transformó en un fenómeno teatral con funciones a sala llena cada noche. Su espectáculo "La Risa que me Parió" ya recorre distintos puntos del país llevando su humor a miles de espectadores.

@pablitocastilloo La Pelo siempre soñó con ser reina de los carnavales... y el día llegó Este sábado 7 sale el Corso de La Pelo Peatonal de Carlos Paz A las 20 hs Afuera del Teatro Holiday ¿Te lo vas a perder? sonido original - pablitocastilloo

"La Risa que me Parió" llega a Cipolletti

El show, que combina humor, música y cambios de vestuario constantes, se presentará en la ciudad el próximo 12 de septiembre. La producción promete un despliegue escénico poco habitual dentro del circuito de espectáculos itinerantes en gira por el país.

Castillo estará acompañado en el escenario por los actores Manuel Santos y Esteban Silva, quienes completan un elenco pensado para sostener el ritmo del espectáculo. La propuesta apunta a un público amplio, familiar y multigeneracional.

La experiencia comienza antes de entrar a la sala

Según explicó el propio artista, la experiencia del show arranca incluso antes de que el público ingrese a la sala, desde el momento en que se forma la fila de espectadores. Esa construcción de expectativa forma parte de la identidad del espectáculo.

"Queremos que el público viva la experiencia de un show de calidad, con mucha producción y preparado especialmente para que lo disfrute toda la familia", afirmó Castillo. El artista remarcó que niños, familias enteras y jóvenes forman parte habitual de sus funciones.

Aunque no se confirmó oficialmente el motivo puntual de la convocatoria, todo indica que los bailarines seleccionados podrían participar de alguna instancia del espectáculo en Cipolletti o en otras fechas previstas para el Alto Valle en los próximos días.

La búsqueda también funciona como una vidriera para la escena artística local. Profesores y alumnos de zumba y baile urbano de la región tienen ahora la posibilidad de formar parte de una producción con alcance nacional e internacional.