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Río Negro paga millones por ideas: financian proyectos para el desarrollo local

La Provincia abrió la convocatoria para resolver 85 problemas del sector productivo. Universidades y científicos podrán presentar proyectos.

El gobierno de Río Negro financiará proyectos que resuelvan problemas a pymes de la región.

El gobierno de Río Negro financiará proyectos que resuelvan problemas a pymes de la región.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha una iniciativa que busca transformar el conocimiento académico en respuestas financieras para el sector privado y público. Bajo la premisa de responder a demandas reales, el gobernador Alberto Weretilneck presentó en Cipolletti la segunda etapa del programa Desafíos Rionegrinos, un esquema donde Río Negro financia soluciones innovadoras surgidas de las universidades e instituciones del sector científico-tecnológico.

La actividad contó también con la presencia de la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, y la secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades (UPEU), Daiana Neri.

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La convocatoria se encuentra abierta y los equipos de investigación tienen tiempo para presentar sus propuestas hasta el 27 de septiembre. Aquellos proyectos que resulten seleccionados podrán acceder a un financiamiento de hasta $40 millones para desarrollar e implementar la solución tecnológica requerida.

El programa es impulsado por el ministerio de Educación y Derechos Humanos a través de la UPEU, con el objetivo directo de vincular la capacidad instalada en los centros de estudio con las necesidades urgentes del territorio.

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El gobierno de Río Negro financiará proyectos que resuelvan problemas a pymes de la región.

Cuáles son los 85 desafíos del territorio

La iniciativa surge luego de una primera etapa de relevamiento en la que pymes, cámaras empresariales, cooperativas y organismos públicos volcaron sus dificultades concretas. El Banco de Desafíos quedó integrado por un total de 85 demandas.

El mapa de necesidades se distribuye de la siguiente manera:

  • Agroindustria: concentra la mayor parte de las demandas con 58 desafíos identificados.

  • Tecnología e innovación: proyectos orientados a la transformación digital y la aplicación de inteligencia artificial a la gestión productiva.

  • Sectores clave: requerimientos específicos en materia de petróleo, ambiente y prevención de riesgos de desastres.

Un puente entre el conocimiento y la producción

Para acceder a los recursos, las propuestas presentadas deben nacer de la articulación directa entre los investigadores y los actores que identificaron cada problema.

Sobre la modalidad de trabajo, Daiana Neri explicó: “Hoy abre la convocatoria a la segunda etapa, que es la presentación de soluciones a estos desafíos”. Asimismo, la funcionaria remarcó la importancia de que las soluciones se construyan en conjunto entre el sistema de conocimiento y las empresas o cooperativas.

Por su parte, Weretilneck destacó el impacto de este cruce entre el Estado, la ciencia y los privados en un momento estratégico para Río Negro y la Patagonia: “Lo importante es que estamos con la misma idea: vincularnos, encontrarnos y ayudarnos”.

El mandatario enfatizó que la provincia atraviesa una oportunidad histórica ligada a la energía y la producción de alimentos. “Encontrar el conocimiento, la investigación y la formación con quienes generan valor agregado me parece que es lo mejor que nos puede pasar”, concluyó.

Las bases de la convocatoria, la consulta del Banco de Desafíos y la presentación de proyectos se realizan de manera digital a través del sitio web oficial de la UPEU.

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