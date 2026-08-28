Río Negro paga millones por ideas: financian proyectos para el desarrollo local

La Provincia abrió la convocatoria para resolver 85 problemas del sector productivo. Universidades y científicos podrán presentar proyectos.

El gobierno de Río Negro financiará proyectos que resuelvan problemas a pymes de la región.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha una iniciativa que busca transformar el conocimiento académico en respuestas financieras para el sector privado y público. Bajo la premisa de responder a demandas reales, el gobernador Alberto Weretilneck presentó en Cipolletti la segunda etapa del programa Desafíos Rionegrinos , un esquema donde Río Negro financia soluciones innovadoras surgidas de las universidades e instituciones del sector científico-tecnológico.

La actividad contó también con la presencia de la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini , y la secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades (UPEU), Daiana Neri .

La convocatoria se encuentra abierta y los equipos de investigación tienen tiempo para presentar sus propuestas hasta el 27 de septiembre . Aquellos proyectos que resulten seleccionados podrán acceder a un financiamiento de hasta $40 millones para desarrollar e implementar la solución tecnológica requerida.

El programa es impulsado por el ministerio de Educación y Derechos Humanos a través de la UPEU, con el objetivo directo de vincular la capacidad instalada en los centros de estudio con las necesidades urgentes del territorio.

El gobierno de Río Negro financiará proyectos que resuelvan problemas a pymes de la región.

Cuáles son los 85 desafíos del territorio

La iniciativa surge luego de una primera etapa de relevamiento en la que pymes, cámaras empresariales, cooperativas y organismos públicos volcaron sus dificultades concretas. El Banco de Desafíos quedó integrado por un total de 85 demandas.

El mapa de necesidades se distribuye de la siguiente manera:

Agroindustria : concentra la mayor parte de las demandas con 58 desafíos identificados.

Tecnología e innovación : proyectos orientados a la transformación digital y la aplicación de inteligencia artificial a la gestión productiva.

Sectores clave: requerimientos específicos en materia de petróleo, ambiente y prevención de riesgos de desastres.

Un puente entre el conocimiento y la producción

Para acceder a los recursos, las propuestas presentadas deben nacer de la articulación directa entre los investigadores y los actores que identificaron cada problema.

Sobre la modalidad de trabajo, Daiana Neri explicó: “Hoy abre la convocatoria a la segunda etapa, que es la presentación de soluciones a estos desafíos”. Asimismo, la funcionaria remarcó la importancia de que las soluciones se construyan en conjunto entre el sistema de conocimiento y las empresas o cooperativas.

Por su parte, Weretilneck destacó el impacto de este cruce entre el Estado, la ciencia y los privados en un momento estratégico para Río Negro y la Patagonia: “Lo importante es que estamos con la misma idea: vincularnos, encontrarnos y ayudarnos”.

El mandatario enfatizó que la provincia atraviesa una oportunidad histórica ligada a la energía y la producción de alimentos. “Encontrar el conocimiento, la investigación y la formación con quienes generan valor agregado me parece que es lo mejor que nos puede pasar”, concluyó.

Las bases de la convocatoria, la consulta del Banco de Desafíos y la presentación de proyectos se realizan de manera digital a través del sitio web oficial de la UPEU.