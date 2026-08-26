PAMI: reclaman que se regularice la atención y la continuidad de las prestaciones en la Patagonia

El diputado nacional por Río Negro, Marcelo Mango, requirió que el gobierno nacional regularice la situación del PAMI en la Patagonia y garantice sus servicios.

La preocupante situación del PAMI en las provincias de la Patagonia llegó a conocimiento del Congreso de la Nación de la mano del diputado nacional por Río Negro, Marcelo Mango, quien solicitó soluciones para jubilados y pensionados.

El diputado nacional por Río Negro, Marcelo Mango , reclamó información sobre la reciente suspensión de la atención a afiliados del PAMI en provincias de la Patagonia . El legislador solicitó que se arbitren los medios necesarios para regularizar la situación y garantizar la continuidad de las prestaciones de salud.

Los planteos de Mango, quien pertenece al bloque del Frente Grande-Unión por la Patria, se plasmaron en un proyecto de resolución que presentó en la Cámara de Diputados de la Nación para su tratamiento, definición y posterior envío al Poder Ejecutivo nacional .

Su reclamo se formuló tras la suspensión total por 24 horas , el pasado lunes 24, de la atención a los afiliados del PAMI resuelta por clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut, lo que dejó sin cobertura a una numerosa cantidad de jubilados y pensionados.

La realidad del PAMI en las provincias de la Patagonia es motivo de gran inquietud. Por eso, reclaman que se regularice la atención y las prestaciones a los afiliados.

En su proyecto de resolución, se insta a la Cámara de Diputados a "expresar su preocupación por la grave situación que atraviesa actualmente el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) en la Patagonia, ante el conflicto con prestadores privados de salud de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa", los que suspendieron sus servicios "por la falta de actualización de los aranceles que abona el organismo".

Pedido de información sobre el PAMI

Por ello, se solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del PAMI y en virtud de lo establecido por el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, brinde información sobre cuatro aspectos que se detallan en el texto.

Los requerimientos a dilucidar incluyen el estado actual de las negociaciones con las entidades prestadoras privadas de salud de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, y los motivos del atraso en la actualización de los aranceles que PAMI abona por las prestaciones médicas.

También se pide el cronograma previsto para "la recomposición de los valores arancelarios adeudados a los prestadores de la región patagónica, indicando monto y fecha efectiva de percepción del incremento comprometido para el año 2026".

Afiliados en provincias patagónicas

Además, se solicita información sobre la cantidad de afiliados de PAMI en Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa que fueron afectados por la suspensión de las prestaciones y sobre las medidas de contingencia adoptadas para garantizar la atención de urgencias y tratamientos en curso.

Por último, se procuran precisiones acerca de si "se han desarrollado acciones de coordinación con los gobiernos provinciales de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa para mitigar el impacto de la suspensión de prestaciones sobre los afiliados y sobre los sistemas públicos de salud de cada jurisdicción".

En virtud de la gravedad de la situación, se insta al gobierno nacional a "arbitrar, con carácter urgente, las medidas necesarias para regularizar la relación contractual con los prestadores de salud de la Patagonia a fin de garantizar la continuidad, calidad y accesibilidad de las prestaciones médicas a los afiliados de las provincias afectadas".

Preocupación por la crítica situación

En los fundamentos de la iniciativa, se expresa "la profunda preocupación" existente "por la crítica situación que atraviesa" el PAMI en la región patagónica, donde el conflicto arancelario con los prestadores privados de salud ha derivado en la interrupción del servicio a miles de personas adultas mayores.

Al respecto, se menciona un comunicado difundido por las entidades prestadoras en el que se puntualiza que entre enero de 2024 y julio de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 341%, mientras que las actualizaciones de los aranceles abonados por PAMI sumaron apenas un 143% a lo largo del período.

A la vez, las prestadoras informaron que para el corriente año el incremento comprometido por el organismo rondaría "el 6% en términos reales, con percepción efectiva recién prevista para el mes de octubre, un esquema que consideran insuficiente para sostener la atención en condiciones adecuadas".

Dificultades que se repiten

Por último, se recuerda que en febrero de 2026 los prestadores de la Patagonia ya habían suspendido la atención programada y ambulatoria no urgente por los mismos motivos, sin obtener una respuesta que evitara la profundización del conflicto.

Por último, en declaraciones a los medios de comunicación Mango enfatizó que "los jubilados han perdido gran parte de su poder adquisitivo y sus haberes no se corresponden con lo que aportaron durante toda una vida de trabajo. Ahora, además, les quitan la cobertura de salud, algo fundamental para cualquier adulto mayor. El Gobierno nacional tiene que dar respuestas y garantizar inmediatamente la continuidad de la atención médica”.

Cuarto encargado en Río Negro

Cabe consignar que la crisis del PAMI se refleja también en la seguidilla de responsables que ha tenido la institución en Río Negro, con cuatro encargados que han asumido y se han ido en apenas dos años y medio. Así, recientemente asumió al frente Horacio Llamazares, quien reemplazó a Nicolás Petrini. Los dos anteriores también de fugaz paso fueron Juan Ignacio Viñals y Carlos Montenegro.

Según información disponible en el Municipio, solamente en Cipolletti hay más de 10.000 afiliados al PAMI, lo que revela la enorme gravitación de la obra social de los jubilados y pensionados del país.