Alerta para afiliados de PAMI: Nuevo conflicto con médicos de Río Negro

Los médicos de la provincia se oponen a una resolución del PAMI que recorta fuertemente sus honorarios. Analizan medidas de fuerza.

Los afiliados al PAMI en Río Negro pueden sumar una nueva complicación para recibir atención. Al conflicto entre la obra social y los oftalmólogos pueden sumarse los médicos de cabecera, quienes sufrirán un fuerte recorte en los pagos por parte del PAMI.

Agrupaciones de profesionales en el Alto Valle y Bariloche están en alerta por la Resolución 1107/2026 del PAMI , que modifica el régimen de honorarios . El Colegio Médico Regional de Bariloche advirtió sobre posibles consecuencias negativas en el sistema de salud.

A través de un comunicado, la entidad de profesionales médicos señaló que la medida fue adoptada de manera unilateral , sin instancias de diálogo con los profesionales, y que implica una reconfiguración sustancial de las condiciones de trabajo en el primer nivel de atención.

La Resolución 1107/26 de PAMI fue difundida el viernes pero tiene efecto retroactivo al 1 de abril, según advirtieron desde la comisión directiva del Colegio Médico. En la práctica significa un recorte del 52% en los pagos a los médicos de cabecera ya que elimina uno de los componentes de los honorarios.

Recortes Pami La amargura de una abuela afiliada al PAMI ante los recortes en la prestación médica.

Los médicos de cabecera tenían un sistema de honorarios mixto, con una parte por cápita, es decir por cada paciente y otra parte del pago es por consulta prestacional. Con la resolución cuestionada, solo se mantendría el pago por cápita. En números, según agrupaciones de profesionales a nivel nacional, cobrarían unos $2100 por paciente.

Según indicaron, los cambios trasladan mayores cargas asistenciales y económicas a los médicos sin una compensación adecuada, lo que podría afectar el funcionamiento del sistema. En ese sentido, alertaron sobre una eventual disminución en la disponibilidad de atención, dificultades en la continuidad asistencial e incluso la posibilidad de renuncias masivas de médicos de cabecera.

Desde el Colegio Médico instaron a las autoridades del PAMI a abrir de manera urgente canales de diálogo institucional que permitan revisar los puntos críticos de la resolución y avanzar en soluciones que garanticen tanto la calidad de atención como condiciones laborales dignas.

“Defender el primer nivel de atención de PAMI es defender el acceso a la salud de sus afiliados y las condiciones dignas de trabajo y remuneración de los médicos”, concluyeron desde la Comisión Directiva del Colegio Médico Regional Bariloche.

Analizan la resolución de PAMI

La resolución del PAMI también afecta a los prestadores en PAMI en el Alto Valle. Este martes habrá una reunión de la comisión directiva de la Federación Médica de Río Negro para analizar la situación y posibles medidas para impulsar el reclamo.

Los médicos rionegrinos no descartan una medida de fuerza y resaltaron que en otros puntos del país los profesionales afectados reaccionaron a la resolución de PAMI con un paro de prestaciones por 72 horas.

De momento, en la provincia la atención es normal por lo que se cumplirá con los turnos que estaban programados para el inicio de la semana.

La protesta de los oftalmólogos

Por otro lado, en Río Negro se mantiene la medida de fuerza de los oftalmólogos contra el PAMI. Los especialistas tienen una serie de reclamos entre los que se destaca un "atraso en el nomenclador". Los médicos exigen que se actualicen los valores que cobran por las prestaciones ya que, aseguran, actualmente trabajan a pérdida.

El conflicto se manifestó en enero, cuando se denunció un atraso en lo pagos, y escaló hasta la suspensión de la atención programada. "Solo se atienden situaciones urgentes que puedan afectar la salud del paciente a largo plazo", manifestaron desde la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro.

La agrupación de profesionales exige una mesa de diálogo con la administración central de la obra social y advirtió que no levantará la medida hasta no tener repuestas a sus reclamos.