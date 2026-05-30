Recuperan cardenales amarillos capturados ilegalmente y los trasladan a Río Negro

Ejemplares hallados en San Juan tras una denuncia, serán rehabilitados en General Roca antes de ser reinsertados en su hábitat natural.

Una denuncia presentada por una legisladora rionegrina fue el punto de partida de una investigación que derivó en el rescate de ejemplares de cardenal amarillo (una de las aves más amenazadas de la región) hallados en la provincia de San Juan . La denuncia ingresó a la Fiscalía de Viedma en febrero pasado y dio lugar a la apertura de una investigación preliminar a cargo del Ministerio Público Fiscal de Río Negro .

La causa busca determinar si se cometieron infracciones a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna , así como a las leyes provinciales M 3288 y Q 2056, que regulan la protección de la fauna silvestre y las áreas naturales protegidas de la provincia. La especie involucrada cuenta con resguardo normativo tanto en el ámbito provincial como en el nacional.

Del rescate al traslado: cómo se concretó la operación

A partir de tareas de investigación conjuntas, las autoridades detectaron en San Juan ejemplares de cardenales amarillos que habrían sido capturados de manera ilegal en la zona de La Lobería y Punta Bermeja, en territorio rionegrino. La operación de rescate se concretó mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal y la Subsecretaría provincial de Fauna Silvestre de San Juan.

Las aves fueron trasladadas a Río Negro, donde permanecerán en cuarentena en un organismo especializado de la ciudad de General Roca. Allí se realizarán controles sanitarios y evaluaciones previas antes de definir cualquier medida de reinserción. La intención es liberarlas en las zonas de La Lobería y Guardia Mitre, áreas identificadas como parte de su hábitat natural dentro de la provincia.

Una red que se extiende más allá de las fronteras

La investigación no se limita al rescate de las aves. En paralelo, las actuaciones en San Juan permitieron verificar la presunta tenencia y comercialización de especies protegidas en esa provincia. Las pesquisas arrojaron que una de las personas vinculadas al procedimiento tendría domicilio real en Viedma, lo que profundiza la conexión entre ambas jurisdicciones.

La investigación preliminar continúa en trámite. Las medidas dispuestas apuntan a reunir información que permita establecer las circunstancias exactas de los hechos denunciados y la eventual vinculación entre las actuaciones desarrolladas en Río Negro y San Juan. Los autores de la infracción aún no han sido identificados.

cardenal amarillo aves El cardenal amarillo es una especie protegida en el país y en Río Negro. Actualmente se encuentra catalogada en peligro por su captura ilegal para mascotismo.

El cardenal amarillo: un ave en peligro crítico

El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es un ave endémica de Sudamérica, reconocida por su canto y su llamativo plumaje. Su distribución va desde el extremo sur de Brasil hasta el centro de Argentina, donde habita bosques abiertos y matorrales de la ecorregión del Espinal, caracterizada por árboles y arbustos espinosos.

La especie está categorizada globalmente como "En Peligro" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. A lo largo de más de cien años, ha sufrido una presión sostenida de captura ilegal —especialmente de machos— para abastecer el mercado negro de aves de jaula.

Esta explotación sistemática, sumada a la pérdida de hábitat por actividades ganaderas, agrícolas y de explotación maderera, ha provocado una rápida disminución de sus poblaciones silvestres. La desaparición del cardenal amarillo no afecta solo a la especie: también impacta directamente sobre el Espinal, el ecosistema que lo alberga y que también se encuentra en retroceso.