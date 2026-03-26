El exótico animal de fauna silvestre que encontró la Policía durante un operativo

La Brigada Rural descubrió dos extraños ejemplares en la caja de una camioneta, durante un control policial a la salida de un balneario. El lamentable estado de los animales.

El operativo inició cuando la camioneta evadió un control policial en inmediaciones del Balneario El Cóndor.

Un operativo policial realizó un inesperado descubrimiento en inmediaciones del balneario El Cóndor , cuando el personal de la Brigada Rural de Viedma interceptó una camioneta que había evadido un control de tránsito a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial. El episodio tuvo lugar a las 22 horas, cuando los trabajadores de la Brigada local detuvieron el vehículo que transportaba a dos personas .

Los trabajadores de la Brigada Rural realizaron un operativo cerrojo para la camioneta que había evadido el control de tránsito y logró detener su marcha . A bordo del vehículo, se identificaron dos hombres mayores de edad pero la mayor sorpresa fue el descubrimiento de dos choiques sin vida en la caja del rodado.

Se trata de un animal de fauna silvestre , una especie protegida por la Ley Provincial N5796. Un animal autóctono de la Argentina, categorizada como Vulnerable, es decir enfrenta amenazas constantes por la caza furtiva y la recolección ilegal de huevos , por eso la Ley Provincial apunta a su conservación.

CHOIQUES En el interior de la caja de la camioneta, los agentes descubrieron dos choiques sin vida.

El lamentable descubrimiento encontró a los dos animales muertos, se desconoce si los hombres que transportaban los ejemplares eran cazadores o cuál era la razón del traslado de los cuerpos en la caja de la camioneta.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de los cuerpos de los animales y a la confección de actuaciones por infracción a la normativa vigente en materia de fauna silvestre.

Secuestraron una decena de perros y un gato en allanamiento por maltrato animal

Hace un mes, policías de la Comisaría 26º de Fernández Oro realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Costa Linda por una denuncia de maltrato animal.

El operativo lo ordenó el Ministerio Público Fiscal y se llevó a cabo el último martes 17 de febrero, alrededor de las 20:30, con la participación del área de Bienestar Animal del municipio local.

Como resultado, se procedió al rescate de cuatro perros adultos, 11 cachorros y un gato, los cuales quedaron bajo resguardo de la dependencia comunal para su protección y evaluación, informaron fuentes de la fuerza policial. Entre los ejemplares se encuentra una perra galga con sus crías, el objetivo central del procedimiento, aunque la medida establecía rescatar a todo animal que no se encontrara en buenas condiciones.

Las imágenes difundidas del procedimiento muestran que los animales se encuentran en mal estado, flacos, algunos de ellos con signos de desnutrición y se encontraban infestados de garrapatas. Tampoco se observó recipientes con agua ni alimentos. De hecho los rescatistas arrojaron alimento seco y se concentraron a comer con avidez. Incluso se pudo observar que compartían espacio con gallinas, las que también se acercaron para participar en la ingesta.