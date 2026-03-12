Viajaban en un Falcon con 100 kilos de carne de guanaco y un control destapó todo

Dos hombres fueron interceptados en un operativo de la Brigada Rural. Llevaban 20 envoltorios con carne producto de una faena clandestina.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 61. El operativo fue realizado por la Brigada Rural de San Antonio Oeste. Foto: Gentileza.

Un control de rutina en una ruta de la provincia terminó con un hallazgo inesperado: dos hombres viajaban en un auto con unos 100 kilos de carne de guanaco , presuntamente producto de faena clandestina .

El procedimiento fue realizado este miércoles por personal de la Brigada Rural de San Antonio Oeste , en el marco de operativos de prevención y control en rutas y zonas rurales.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 61, a unos 20 kilómetros de Los Berros. Allí los agentes detuvieron la marcha de un Ford Falcon en el que viajaban dos personas provenientes de Sierra Grande .

El hallazgo dentro del auto

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron 20 envoltorios con carne de guanaco, que en total pesaban alrededor de 100 kilogramos. Según se informó, se trataba de carne obtenida mediante faena clandestina, lo que constituye una infracción a la normativa de fauna y caza.

Ante la situación, intervino la Fiscalía de turno de San Antonio Oeste, que dispuso la notificación de imputación a los ocupantes del vehículo.

Además, se labraron actas de infracción a las leyes provinciales vigentes y se procedió al decomiso de toda la carne, que posteriormente fue incinerada conforme a la normativa sanitaria.

Otro procedimiento en la región

En paralelo, personal de la Brigada Rural de General Conesa realizó otro procedimiento sobre la Ruta Nacional 250.

Durante ese control identificaron a un hombre que realizaba actividad de caza con jauría, transportando seis perros y sin la documentación requerida, por lo que también se le labró un acta de infracción a la legislación provincial.

Estos operativos forman parte de los controles que se realizan en rutas y zonas rurales para prevenir la caza ilegal y proteger la fauna silvestre de la región.

Operativo rural decomisó 150 kilos de carne de caballo

Hace un mes, la Brigada Rural de General Roca decomisó 150 kilos de carne equina faenada de manera clandestina durante un operativo realizado sobre la Ruta Provincial Nº 6, a la altura del acceso a la picada de la Termoeléctrica. El vehículo era conducido por un hombre de 25 años que no pudo explicar el origen de la mercadería ni acreditar su propiedad.

Ante la falta de rótulos que indiquen la fecha de envasado y escasez de condiciones de higiene necesarias para el traslado de carne, motivó la intervención del área provincial de Ganadería y en la inmediata destrucción del producto.

El procedimiento se concretó cerca del mediodía, cuando efectivos que patrullaban la zona rural advirtieron movimientos sospechosos en una Chevrolet S10 conducida por un joven de 25 años. Al detener la marcha del rodado y revisar la caja, los uniformados detectaron manchas de sangre visibles que encendieron la alerta.

Frente a esa situación, se profundizó la inspección y se constató la presencia de nueve bolsas con carne equina, cuyo peso total rondaba los 150 kilos. La cantidad incautada llamó la atención de los agentes, no solo por el volumen transportado sin condiciones sanitarias adecuadas, sino también por la falta de documentación respaldatoria.