Tenía un perro en estado lastimoso, lo entregó en adopción, donó alimento y zafó

Se le veían los huesos

Una médica veterinaria que lo asistió posteriormente informó que el can se encontraba en estado de “caquexia” (muy bajo peso) y que “a simple vista” se advertían “las protuberancias óseas de cadera y columna principalmente”.

Además certificó que en una las patas mostraba una “lesión circular en piel que se encuentra infectada” y “según prueba de pliegue cutáneo presenta deshidratación”.

También le analizó mucosas, y determinó que se encuentran pálida, lo que indica un “grado moderado a grave de anemia”.

En consecuencia, se concluyó que Lara “infligió malos tratos al can, por no alimentarlo en cantidad y calidad suficiente, al tiempo que no le brindó la atención médica veterinaria que requería, generando en el mismo un mal estado general menoscabando la integridad física del animal -no humano...”.

Cumplió las pautas

Por ese motivo fue imputado por el delito de maltrato animal en una audiencia realizada el 26 de agosto de 2024. Posteriormente las partes avanzaron en la aplicación de un criterio de oportunidad con el aval de la persona denunciante, quien manifestó que “sólo le interesaba la entrega del can en adopción”.

El 10 de diciembre siguiente se realizó una nueva audiencia en la que la fiscal Adjunta Natalia Poblete pidió el sobreseimiento de Lara por haber cumplido las pautas establecidas en el acuerdo.

Expresó que hizo entrega voluntaria del animal para que fuera dado en adopción y además cumplió con la donación de una bolsa de 20 kilos de alimento para perros, que iba a ser entregada a la fundación APAFO -Asociación Protectora de Animales Fernández Oro-, como había propuesto la defensora Oficial, Silvana Ayenao.

Se recuperó y encontró un hogar

La defensora Destacó en este sentido que el can “se recuperó de su estado de salud que registraba al momento de ser rescatado habiendo recuperado peso conforme lo informó la veterinaria actuante siendo su estado general de salud bueno”.

También recalcó que la familia de tránsito donde se encontraba en resguardo tenía la intención de adoptarlo.

Ayenao dijo que acompañaba el pedido de sobreseimiento planteado por la Fiscalía por haber sido “un trabajo conjunto que terminó con un resultado favorable”.

La jueza Rita Lucía dictó el sobreseimiento requerido por ambas partes. Puntualizó que la Fiscal “se ha desinteresado de continuar el presente caso y por tanto no habiendo razón plausible para desatender tal decisión que ha tomado en el marco de sus facultades no hay posibilidad de avanzar en la acusación del imputado”.

Agregó en el fallo que el proceso “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar el imputado”, tal como se lo impone el Código Penal. También lo libró del pago de las costas.