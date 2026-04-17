La crisis del PAMI impacta en los hospitales de Río Negro

El gobierno provincial advirtió que el Siarme se ve afectado por demoras en un servicio que debe brindar la obra social PAMI.

Los afiliados al PAMI de Río Negro encuentran cada vez más obstáculos para recibir atención. Al corte de prestaciones programadas de los oftalmólogos y el estado de alerta de los médicos de cabecera se suman problemas en la respuesta e las ambulancias. Las demoras en el traslado de pacientes ya afecta al sistema público de Salud.

El director del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme), Miguel Ledesma , manifestó su preocupación ante el marcado aumento en la demanda de servicios por parte de afiliados a PAMI. Según datos estadísticos del organismo, actualmente el 63% de las consultas diarias corresponden a pacientes de dicha obra social.

Lo afiliados al PAMI quienes recurren al sistema público ante la falta de capacidad de soporte de las ambulancias privadas contratadas por la obra social en Cipolletti, Viedma, General Roca y Bariloche .

Esta situación está generando un impacto directo en la operatividad del Siarme, provocando demoras en las salidas de emergencias y urgencias tanto en la vía pública como en domicilios de pacientes sin obra social. “Nuestra obligación como Estado es atender a todos, pero el déficit de las prestadoras privadas de PAMI nos está llevando a una sobrecarga laboral y financiera insostenible”, señaló Ledesma.

Impacto la respuesta del Siarme

Desde el Gobierno se aseguró que el incremento de la demanda no solo afecta al personal —médicos, técnicos en emergencias, enfermeros y choferes—, sino que también implica un fuerte aumento en el gasto operativo del ministerio de Salud. El consumo de medicamentos, soluciones fisiológicas, descartables y combustible se ha disparado, sumado al desgaste de las unidades.

Ledesma detalló que los tiempos de respuesta, que usualmente oscilan entre los 4 y 5 minutos, se han extendido a rangos de 5 a 7 minutos debido al volumen de consultas de baja complejidad que el sistema debe absorber.

Atención al PAMI, ¿consultas o emergencias?

La mayor preocupación radica en que la gran mayoría de las intervenciones solicitadas por afiliados de PAMI no son emergencias de riesgo de vida, sino consultas que deberían ser resueltas por sus médicos de cabecera o prestadores privados, tales como: cambios de sonda vesical o botones gástricos, controles de presión arterial y dolores lumbares o cuadros de osteoartrosis.

“Mientras nuestros equipos están abocados a estas tareas, se dificulta la llegada rápida a incidentes graves, como accidentes cerebrovasculares (ACV), fracturas de cadera o traumatismos de cráneo, que es para lo que el Siarme está diseñado”, explicó el director del organismo.

Desde la cartera sanitaria provincial se remarcó la necesidad de que la obra social nacional regularice la situación de sus prestadores para no seguir resintiendo el servicio de emergencias que Río Negro brinda a toda su comunidad.

Reclamos de profesionales a PAMI

La obra social nacional enfrenta actualmente reclamos de prestadores médicos. Los oftalmólogos cortaron toda la atención que no sea urgente en reclamo de cambios en el nomenclador que rige las prestaciones y el pago de honorarios como especialistas, entre otros puntos.

A pesar de la medida de fuerza, hasta el momento no se vislumbra una solución. Los profesionales se mantienen firmes porque, aseguran, trabajar en las condiciones actuales es "ir a pérdidas".

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Por otro lado, esta semana colegios médicos de Río Negro comenzaron a evaluar medidas de fuerza contra una resolución de PAMI que reduce sus honorarios hasta un 52 por ciento. La obra social eliminó una de las dos vías de pago a los médicos y solo les reconoce el pago por cápita. En otros puntos del país ya se determinaron cortes de atención, mientras que en la provincia esa alternativa se evalúa, pero aún no se aplicó.