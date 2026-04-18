Jubilados exigen la renuncia del Ministro de Salud nacional por sus polémicas declaraciones sobre afiliados del PAMI

El médico cardiólogo declaró que los afiliados de más de 80 años son “una carga” para el organismo nacional. Denuncian discriminación a las personas mayores.

Lugones participó en AmCham Summit, la cumbre de la Cámara de Comercio de EE.UU en el país y en ese contexto realizó las polémicas declaraciones.

Las recientes declaraciones del Ministro de Salud de Nación , Mario Lugones sobre los afiliados y pensionados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) generó fuertes repercusiones en el sector y el pedido de renuncia para el titular de la cartera nacional.

Este martes, Lugones participó en AmCham Summit, la cumbre de la Cámara de Comercio de EE.UU en Argentina. En ese contexto, el Ministro se refirió a la cantidad de afiliados mayores de 80 años que pertenecen al organismo y “la carga” que representan .

“ PAMI tiene un millón de personas de más de 80 años , sobre los 5 millones de personas que hay en total; tiene casi seis mil personas con más de 100 años. Ya hay abuelos, hijos y nietos en PAMI, así que PAMI tiene una carga muy grande ” indicó Lugones.

El médico cardiólogo explicó que a medida que avanza la edad, aumenta la dependencia de la atención médica y de los medicamentos.

Una definición que trajo malestar en el sector

Las declaraciones surgieron en un contexto de crisis en los servicios del organismo por el atraso de los pagos a los sanatorios y farmarcias, sumado al conflicto por el recorte de ingresos a los médicos de cabecera que el miércoles 15 de abril cumplieron un paro por 72 horas en rechazo a la medida impulsada por el Gobierno Nacional.

Jubilados al cine Los polémicos dichos sobre los afiliados de PAMI provocaron el pedido de renuncia al Ministro Mario Lugones.

En ese sentido, gerontólogos de todo el país exigen la renuncia del Ministro Mario Lugones por sus dichos sobre los afiliados del PAMI y apuntaron que su opinión desafortunada puede convertirse en un problema político, institucional y moral.

El comunicado en representación de Gerontólogos de todo el país expresó: “Cuando un Ministro afirma que es una carga muy grande al referirse a sus afiliados de más de 80 años, no está describiendo un dato demográfico. Es una concepción sobre la vejez y es un concepto incompatible con la responsabilidad de conducir la política sanitaria nacional”.

Jubilados denuncian discriminación

Aseguraron que la palabra “carga” no es neutral y que no es una descripción de los afiliados al organismo, sino una calificación que “jerarquiza” dentro de la sociedad. “Coloca a las personas mayores del lado del peso, del costo, de lo que incomoda, de lo que hay que soportar hablar de quienes llegaron a la vejez como si fueran una sobrecarga para el sistema” indicó el comunicado.

mario lugones

Los jubilados, pensionados y afiliados en general del organismo explicaron que se trata de una mirada edadista de la tercera edad. Aseguraron que se trata de una forma de discriminación con el objetivo de ordenar prioridades y hacer una distinción sobre quién requiere de una inversión y quién esta representado como un costo.

“Se trata de una forma de decidir quien merece más comprensión y quién menos. Quién es leído como una inversión y quién como un costo. Quién es protegido y quien es abandonado. Lo más grave de esta frase no cae en el vacío” agregó el comunicado.

Los afiliados explicaron la necesidad de un nuevo pacto social sobre el envejecimiento en la Argentina, con el objetivo de garantizar las condiciones de vida para una vejez digna.

“No se puede proteger a una población a la que se concibe como problema. No se puede cuidar bien a quienes se mira con fastidio presupuestario. Y debe partir de una premisa elemental: la vejez no es una carga. La carga, en todo caso, es el prejuicio” concluyó el comunicado.