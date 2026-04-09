El durísimo descargo del ex director del Hospital de Oro tras su renuncia y el escándalo con los medicamentos

Sahuel de Souza rompió el silencio para "aclarar cosas que no son ciertas y limpiar mi imagen". El contundente y crudo mensaje del profesional brasileño.

Su abrupta renuncia al cargo de director del Hospital de Fernández Oro hizo ruido. Su alejamiento del máximo rol no estaba en los planes de nadie, teniendo en cuenta que era la cabeza de una histórica y esperanzadora etapa. Para colmo, el sorpresivo adiós de esa función clave coincidió con el escándalo por el destino que se le dieron a los medicamentos en el flamante nosocomio de la vecina ciudad , situación que instaló el propio Ministro de Salud de Río Negro.

En ese complejo escenario, se imponía su palabra, conocer la versión de Sahuel De Souza sobre los últimos acontencimientos que tanta tela dejaron para cortar.

Y fue mediante una carta que hizo llegar a los medios en las últimas horas que el profesional brasilero rompió el silencio "para aclarar y limpiar mi imagen ante cosas que no son ciertas".

"Hoy se pone en mira mi desempeño como director de dicha institución cuando lo único que realice fue esforzarme día a día para que el hospital esté en funcionamiento con lo que cada orense necesita que es salud", se defendió de entrada en su fuerte descargo quien al mismo tiempo adelantó que continuará en su función original de traumatólogo.

renuncia fernandez oro sauel Sauel De Souza asumió como director del hospital Carlos Rais el 13 de abril de 2024. Será reemplazado por Mabel Raviola.

También, en otra declaración picante, dijo "no disponer de los medios necesarios para la captación oportuna del paciente". Asimismo, remarcó que los vecinos reclaman "soluciones" y que "hay casos médicos que nos sobrepasa por nuestro nivel de complejidad".

Admitió que en medio de la gestión "hubo un episodio de desaparición de medicación esencial, medicación exclusiva y destinada para pacientes" y se despegó del hecho.

"Se realizó la denuncia correspondiente en la policía donde intervino la junta de disciplina del ministerio, hasta el día de hoy sin un dictamen", aclaró.

image - 2026-04-09T094200.026 De Souza junto a Raviola, Rais y el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis el día de la inauguración del Hospital.

"Siempre se trabajó para el paciente y tratando de que el sueldo de los trabajadores alcance al fin de mes", recalcó y lamentó, en otra cruda reflexión, carecer de "los medios y el personal apto y capacitado" para dar respuestas a las demandas.

La carta textual del ex director del Hospital de Fernández Oro

"Con los mayores de los respetos le escribo a esta hermosa comunidad para aclarar mi decisión de apartarme del cargo de director del hospital Carlos Rais, si bien fueron dos años de mucho trabajo y muchas mejoras también pasamos por periodos turbulentos dentro de la gestión.

Hoy se pone en mira mi desempeño como director de dicha institución cuando lo único que realicé fue esforzarme día a día para que el hospital esté en funcionamiento con lo que cada orense necesita que es salud. Hoy se pone en mira mi desempeño como director de dicha institución cuando lo único que realicé fue esforzarme día a día para que el hospital esté en funcionamiento con lo que cada orense necesita que es salud.

Una salud que comienza desde la casa, desde los primeros escalones y no en una guardia de emergencia por no disponer de los medios necesarios para la captación oportuna del paciente. Una medicina integral, preventiva que cada orense se merece.

Soluciones, ese es el reclamo constante que se solicita a nuestro centro de mayor complejidad de cual dependemos Hospital de Cipolletti, para resolución de casos médicos que nos sobrepasa por nuestro nivel de complejidad.

En medio de la gestión hubo un episodio de desaparición de medicación esencial, medicación exclusiva y destinada para pacientes, en la cual se realizo la denuncia correspondiente en la policía donde intervino la junta de disciplina del ministerio, hasta el día de hoy sin un dictamen.

En mi gestión siempre se tuvo una actitud (EN) y (PARA) el paciente resolviendo diferentes situaciones particulares de enfermedad que es para lo que nos formamos, pero se hace complicado sin los medios y sin el personal apto y capacitado para lograr dicho fin.

Aclarar y limpiar mi imagen de que la causante de mi renuncia fue la complicidad en la sustracción o robo de medicación cosa que no es cierta y que en su momento se accionó de la manera correcta y en que éramos guiado por el Ministerio con su denuncia correspondiente.

Se trabajó en y para el trabajador buscando siempre alternativas y que el sueldo alcance a fin de mes para así mejorar cada situación particular y así brindar una mejor y cálida atención al paciente.

Por último, aclarar que continuare como médico de guardia y traumatólogo en nuestro hospital".