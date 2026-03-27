Drástica decisión del director del hospital de Fernández Oro

El doctor presentó una carta que ya fue elevada a las autoridades del Ministerio de Salud. Se desconocen los motivos de su determinación.

El doctor Sauel de Souza presentó su renuncia como director del hospital Carlos Rais de Fernández Oro . El profesional de la salud ofició la dimisión de su cargo hoy viernes, la cual ya fue elevada a las autoridades de Salud de Río Negro. La salida del doctor generó sorpresa en el ámbito de la salud y abrió interrogantes sobre la conducción del centro de salud.

De Souza asumió el cargo el 13 de abril de 2024 , desde entonces comenzó a gestionar el nosocomio local, con la coordinación de los trabajadores de la salud, el abastecimiento de insumos y brindar asistencia médica a la comunidad de Fernández Oro .

El acto de asunción de Sauel de Souza como director del hospital Carlos Rais contó con la participación de la ministra de Salud Ana Senesi y la doctora Mabel Raviola , en un contexto de ascenso como directora del hospital regional de Cipolletti. También contó con la presencia del intendente Gustavo Amati.

“Vamos a trabajar en equipo, en conjunto, fortaleciendo relaciones para lograr la mejor calidad de atención para la población, darles a Fernández Oro lo que se merece”, expresó en ese momento de Souza.

sauel hospital Inauguración del nuevo hospital Carlos Rais.

No trascendieron los motivos que llevaron a De Souza a renunciar de su cargo como director del nosocomio local. En ese momento, el doctor manifestó una ilusión por la etapa venidera y las expectativas de ofrecer la mejor atención de salud pública. Sin embargo, su renuncia como autoridad del hospital, tomó por sorpresa a sus compañeros y trabajadores del centro de salud.

Asspur apuntó contra la renuncia del director del Hospital de Cipolletti: "Duró solo dos semanas"

En el gremio Asspur, tienen su propia versión de la crisis de conducción que enfrenta el Hospital. Según el dirigente Santiago Cayupán, la renuncia del director Juan Pablo Palma "era algo esperado" por como se venían presentando los acontecimientos, aunque lo "inédito" es que el ahora ex funcionario "haya durado en forma efectiva dos semanas nada más".

"Dos semanas en el cargo creo que es algo inédito, nunca había pasado una situación" como la que se ha dado últimamente en el nosocomio. Y más porque, en su opinión, el ex director sería conocido internamente por su presunta afinidad con el gobierno provincial.

sauel

Cayupán recordó que "incluso" la ex directora Mabel Raviola "se mantuvo en el tiempo y el gobierno la sostuvo", pese a que "su gestión no fue la mejor, para nada". Apoyándose en su memoria, el dirigente indicó que Raviola alcanzó a estar "casi dos años" en su cargo.

En opinión del referente local de Asspur, la salida del radiólogo Palma podría deberse a que "no tenía la experiencia" necesaria para llevar adelante la responsabilidad.

Hospital Cipolletti (1).png

Así las cosas, estar "dos semanas al frente del Hospital me parece que es una locura", por cuanto el nosocomio de Cipolletti es "uno de los cuatro hospitales más importantes de la provincia".

Reflexionó que tal vez el ahora ex director tampoco tenía "el conocimiento suficiente del manejo hospitalario", pero, a lo mejor, "no es eso". De todos modos, consideró que podría haber sido "temerario" el que se haya avanzado en su designación.

Dicho esto, aclaró que con sus palabras no hacían alusión alguna a que Palma no sea médico, sino radiólogo. "No necesariamente tenés que ser médico para ser director", enfatizó.

Cabe indicar que Palma ha expresado públicamente que su alejamiento se debía a "un problema personal", al que prefirió no referirse.

Asspur ante Wisky

Lo que le llamó la atención al dirigente de Asspur es el protagonismo y la preponderancia que tuvo el funcionario provincial y responsable provisorio del nosocomio Sergio Wisky allá en los primeros tiempos del ejercicio de quien ahora está reemplazando.

E.C.P COSTA NORTE SANTIAGO CAYUPAN (13) Para el cipoleño Santiago Cayupan, la profesión de enfermero es una vocación y debe ejercerse con compromiso, empatía y solidaridad. "Siempre hay que ponerse en el lugar del otro, del que sufre", sostiene, en la salita de Costa Norte. Estefania Petrella

Al respecto, recordó que el ex funcionario "una de las primeras reuniones que tuvo fue con la gente de atención primaria de la salud (APS). Yo pertenezco a esa área y en la reunión que se hizo estaban médicos, enfermeros, agentes sanitarios, estaba todo el equipo de APS".

En esa ocasión "nos sorprendió que estuviera Wisky al lado, o sea, la voz cantante en la reunión era Wisky", en tanto que el nominado entonces para la dirección "estaba con un cuadernito anotando las problemáticas que le iban citando los diferentes centros de salud".

Se esperan soluciones concretas

En ese encuentro, hubo compromisos de "soluciones concretas a algunos de nuestros pedidos", pero en este tiempo "no se ha solucionado nada en el Hospital de Cipolletti".

Insistió que en aquella ocasión de la reunión con el personal de APS "Wisky era el que hablaba", lo cual "a nosotros nos sorprendió porque no sabíamos que íbamos a tener una reunión con Wisky. La reunión estaba citada con el nuevo director".

Al dirigente sindical Santiago Cayupán, le llamó la atención el protagonismo y "la voz cantante" que ha tenido Sergio Wisky desde el inicio formal de la última conducción del nosocomio cipoleño.

E.C.P COSTA NORTE SANTIAGO CAYUPAN (10) Estefania Petrella

Cayupán cree que Palma habría ignorado "un montón de cosas de funcionamiento del Hospital y creo que también eso ayudó a que naufragara tan rápido en su función como director".

Agregó que la situación de transitoria inestabilidad en el nosocomio resulta más complicada por las dificultades y carencias que viene sufriendo la institución, patente en la falta de especialistas como "pediatras, cirujanos y ginecólogos" y en la siempre acotada disponibilidad de insumos y medicamentos.

Pacientes con necesidades

"Efectivamente, hay gente que anda con necesidades de hacerse una ecografía o que anda con una orden de derivación al oftalmólogo, pero que no consigue el turno. Son innumerables situaciones a la que está expuesta la población y a la que no ha dado respuesta ni siquiera el propio Sergio Wisky que es secretario del ministro de Salud". Vale señalar que el cargo preciso del funcionario es de secretario de Coordinación Operativa de la Salud.

Por otro lado, el gremialista rechazó el nuevo "ajuste" que intenta llevar adelante el gobierno provincial en la Salud Pública y destacó que ante la situación Asspur ha lanzado "el estado de asamblea y movilización permanente". Puntualizó que la lucha sindical también se está planteando porque "tenemos un conflicto en el hospital de Cincos Salto, donde despidieron a un ginecólogo y una obstetra".