Jornada de salud para mujeres en Fernández Oro: vacunación, controles ginecológicos y testeos gratuitos

En el marco del día de la mujer, el Hospital Dr. Carlos Rais realizará un día de chequeos médicos gratuitos. El evento incluye una campaña de PAP y testeos de VIH.

La localidad de Fernández Oro tendrá una jornada de salud con chequeos médicos totalmente gratuitos destinada a las mujeres y jóvenes de la comunidad . El evento tendrá lugar el sábado 14 de marzo , que comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 18 horas en el Hospital Dr. Carlos Rais ubicado en Mitre N°350. El evento contará con vacunación antigripal , controles ginecológicos y testeos rápidos de HIV y sífilis .

La iniciativa del hospital local contará con un operativo de vacunación antigripal , destinada para mujeres mayores de 65 años, pacientes de riesgo y menores de 6 años que cuenten con una orden médica. También se podrá consultar sobre las fechas, montos y dispositivos para completar el esquema del calendario de vacunación , ya que contará con la presencia de los trabajadores del centro de vacunación del centro médico.

El evento desarrollará una campaña de PAP , donde se realizará el estudio conocido como Papanicolaou , un examen ginecológico rápido y sencillo que consiste en tomar una muestra de células del cuello uterino para analizar cambios anormales. El objetivo es detectar lesiones, verrugas o infecciones compatibles con el HPV (Virus del Papiloma Humano) o identificar señales precancerosas o de cáncer de cuello uterino.

La campaña de PAP comenzará a las 14:30 y se extenderá hasta las 18 horas. La atención será por orden de llegada, por lo que se sugiere asistir con tiempo para acceder al estudio ginecológico de forma gratuita.

OPERATIVO FERNANDEZ ORO La jornada de salud será desde las 10 hasta las 18 horas.

El método para detectar las lesiones, es a través de la utilización de un cepillo o espátula para tomar la muestra de células, un procedimiento totalmente breve y sin dolor. No es necesario llevar el espéculo descartable para acceder a la atención, ya que el Hospital abastecerá de los materiales necesarios para realizar los estudios.

Además, como parte de la Jornada de Salud para la comunidad femenina, se realizarán testeos de HIV y Sífilis. La enfermedad de transmisión sexual de la sífilis presentó un aumento del 40% de casos detectados en la Provincia de Río Negro y por eso el Ministerio de Salud provincial fortaleció la cantidad de testeos rápidos disponibles para la comunidad durante las jornadas de salud.

Testeos-de-HIV-y-Sífilis-en-Don-Bosco01.jpg En Cipolletti, durante 2025 ya se registraron 639 casos de Infecciones por Transmisión Sexual. Anahí Cárdena

Sífilis, la enfermedad silenciosa que suma casos en Cipolletti: síntomas, tratamiento y números

Darío Di Pratula, referente en Prevención, Control y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles en declaraciones a LMCipolletti explicó: “Básicamente hasta el 2022 se hacía una notificación a través de un sistema del laboratorio. A partir del cambio se empezó a notificar persona a persona, lo que hace un sistema mucho más sensible en cuanto a la cantidad de casos y para identificar focos activos a través de sistemas referenciales de los barrios, de los CAPS”.

Testeos-de-HIV-y-Sífilis-en-Don-Bosco03.jpg La jornada de salud incluye testeos rápidos de sífilis y HIV. Anahí Cárdena

Los números a nivel nacional informan el aumento del 67% de los casos de sífilis. En el caso de Río Negro se detectaron 700 casos de sífilis durante el 2023, los números de diagnósticos positivos de sífilis aumentaron a 1000 durante el 2024 y aún resta conocer los números correspondientes al 2025. Estos aumentos de casos detectados reflejan el incremento del 40% de sífilis detectados a nivel provincial.

Primeros síntomas

En la fase inicial pueden aparecer síntomas como lesiones visibles en la boca, en la vagina o en el pene. Esta lesión –conocida como chancro- no genera dolor ni irritación. Además, las lesiones pueden no ser visibles ya que pueden surgir en el interior de los órganos reproductivos.

La lesión –visible o no- permanece activa entre cuatro y seis semanas, en este estadio de la enfermedad es cuando tiene la capacidad de contagio. Una vez que pasó la erupción del chancro, la úlcera desaparece, pero esto no significa que la enfermedad haya desaparecido o que la persona se haya curado.

detección sífilis El Ministerio de Salud de Río Negro aumentó un 40% de los casos detectados de sífilis.

Consecuencias ante la falta de diagnóstico y tratamiento

Cuando la enfermedad avanza sin diagnóstico ni tratamiento, el virus de la sífilis puede mutar a una etapa secundaria, donde los síntomas se reflejan en lesiones en las palmas de manos, en las plantas de los pies, inflamación de los ganglios y erupciones cutáneas. Si la enfermedad continúa sin tratamiento, puede evolucionar hacia una fase terciaria que puede afectar el sistema neurológico y crear daños en los órganos vitales como el corazón.

Desde el Ministerio de Salud remarcan que la única forma de confirmar el diagnóstico de sífilis es mediante un análisis de sangre, ya sea través del test tradicional de laboratorio o mediante el test rápido, que se realiza con una gota de sangre que se obtiene por punción en el dedo. Los testeos rápidos suelen ejecutarse en campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y en conjunto con los testeos de VIH.

sífilis La sífilis tiene un tratamiento efectivo y accesible, basado en la administración de inyecciones de penicilina.

El tratamiento ante un diagnóstico de sífilis positivo

La sífilis tiene un tratamiento efectivo y accesible, basado en la administración de inyecciones de penicilina. Según el estadio de la enfermedad, puede indicarse una sola dosis o un esquema de tres aplicaciones. La desaparición de la lesión no implica que la persona se haya curado, lo que complica la detección temprana de la enfermedad.

“Hay que tener en cuenta que la sífilis se cura si o si con antibiótico. Con la aplicación de una o tres inyecciones, dependiendo si el médico pueda determinar que tan vieja es la sífilis. Cuando más nueva sea, se aplica una sola dosis, si no se puede constatar, se indican tres dosis” concluyó el Referente de Salud Sexual del Ministerio de Salud.